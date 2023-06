Des membres de la communauté LGBTQ+ de Morden solidaires face au vandalisme homophobe

Face à plusieurs actes de vandalisme homophobes, des membres de la communauté LGBTQ+ de Morden, dans le sud du Manitoba, sont à la fois inquiets et solidaires à l'approche du deuxième défilé de la Fierté de l'histoire de la ville, samedi.

Après avoir vu son drapeau de la fierté arraché de sa maison à Morden, Jessi Ingalls est résolue à participer au défilé. C'est plus une manifestation qu'une célébration , lance-t-elle.

Cet incident fait partie d'une série d'actes de vandalisme dirigé contre la communauté LGBTQ+ de la région, selon la Manitobaine.

Jessi Ingalls précise qu'un véhicule décoré pour la fierté, des drapeaux et une église ont été vandalisés en l'espace de quelques jours à Morden et dans la ville voisine de Winkler.

« Le défilé sera une manière de dire que nous sommes là et nous ne disparaîtrons pas, donc apprenez à ouvrir votre cœur ou taisez-vous. » — Une citation de Jessi Ingalls, résidente de Morden

Jessi Ingalls n'a retrouvé qu'une partie de son drapeau LGBTQ+ qui a été arraché de sa maison. Photo : Gracieuseté : Jessi Ingalls

Mercredi, les décorations aux couleurs arc-en-ciel de l'église St. Pauls United à Morden ont été arrachées, selon la ministre du culte de l'établissement, Carrie Martens.

Cette dernière, qui indique faire partie de la communauté LGBTQ+ , dit avoir acheté des décorations supplémentaires à l'avance, puisqu'elle s'attendait à ce genre d'incident.

Nous avons remarqué une hausse dans le discours [anti- LGBTQ+ ] dans la communauté , déplore-t-elle.

CBC /Radio-Canada a contacté le Service de police de Morden et la GRC afin de savoir si des enquêtes avaient été ouvertes en lien avec les actes de vandalisme survenus dans la région, mais n'a pas reçu de réponse pour l'instant.

Les décorations aux couleurs arc-en-ciel de l'église St. Pauls United à Morden ont été arrachées mercredi, selon Carrie Martens. Photo : Gracieuseté : Carrie Martens

Des gestes dénoncés

D'après le président de l'organisme Pembina Valley Pride, Peter Wohlgemut, ces gestes anti- LGBTQ+ inquiètent la communauté locale. Plusieurs personnes ne se sentent pas en sécurité. Elles se sentent visées , note-t-il.

En plus de ces incidents, des groupes ont aussi appelé au retrait de livres traitant, entre autres, d'éducation sexuelle et d'identité de genre dans des écoles et des bibliothèques de la région, provoquant de vives réactions dans la communauté.

Un rapport de Statistique Canada a aussi révélé en mars que les crimes haineux envers la diversité sexuelle ont crû de 64 % entre 2020 et 2021.

La violence dirigée envers notre communauté inquiète et pousse les gens à se demander "Est-ce que je suis en sécurité?" souligne Peter Wohlgemut.

Le maire de Morden, Brandon Burley, dit être au courant des actes de vandalisme homophobes survenus dans la région et réitère son soutien ainsi que celui du conseil municipal à la communauté LGBTQ+ .

Nous ne laisserons pas notre communauté arc-en-ciel subir cette intimidation. Le conseil municipal se tient fermement derrière la communauté LGBTQ+ , assure-t-il.

Avec les informations de Sarah Petz