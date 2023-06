L’hôpital de Témiscaming reprend du service

L’hôpital confirme avoir repris son service régulier. Il précise qu’il aura peut-être à réactiver son code gris en fonction de l’évolution de la qualité de l’air dans les prochaines 24 à 48 heures.

Vendredi , l’hôpital avait mis en place son protocole de fermeture des portes afin de gérer la qualité de l’air à l’intérieur de l’hôpital dans la mesure du possible tout en restant ouvert.

Toutefois, les opérations chirurgicales et les services en obstétrique prévus le vendredi 9 juin ont été annulés et l’établissement avait demandé aux bénévoles et aux partenaires de soins non essentiels de ne pas se rendre au travail.