Un défi cycliste repensé en raison des feux en Mauricie

Initialement, les cyclistes des écoles secondaires Val-Mauricie, des Chutes, du Rocher et Paul-Le Jeune devaient effectuer leur parcours sous forme de relais de La Tuque à Shawinigan en passant par le parc national de la Mauricie. En raison des feux de forêt et de la qualité de l’air, l’équipe d’organisation a plutôt décidé de modifier le tracé.

Le coup d’envoi du Défi a plutôt été donné à Saint-Tite pour une boucle de 105 km passant par Saint-Casimir, Saint-Ubalde et Sainte-Thècle. Pour la deuxième partie du trajet, les élèves ont traversé Shawinigan, Saint-Boniface, Saint-Paulin et Saint-Mathieu-du-Parc.

Il était important pour les organisateurs de l’événement d’offrir aux élèves l’expérience du Défi cycliste de l’Énergie, malgré les circonstances.

Les élèves vont se dépasser. L’objectif, c’est de montrer aux élèves que peu importe le défi que tu vas rencontrer, tu vas y arriver avec de l’aide, avec les autres, avec la préparation que tu vas faire , explique François Lamy, professeur d’éducation physique à école secondaire Val-Mauricie et organisateur du Défi cycliste de l'Énergie.

Selon François Lamy, le Défi est une expérience enrichissante qui demande persévérance et détermination. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

Soulagement pour les élèves

Après cinq mois de préparation et d’entraînement, les élèves étaient soulagés que le défi ait toujours lieu, malgré le fait qu’il ait dû être repensé.

Ça montre qu’ils ont vraiment ça à cœur. C’est ma dernière année au secondaire, c’était donc ma dernière occasion de pouvoir me prouver que je pouvais le faire , raconte Félix-Olivier Saint-Onge, élève de 5e secondaire.

Je suis fière de moi. Je m’attendais à avoir plus de misère que ça, mais avec tout l’entraînement qu’on a fait, on était bien préparé , ajoute pour sa part Megan Veillette, une autre participante.

Pendant leur périple, les cyclistes ont fait escale dans les quatre écoles secondaires participantes. Photo : Radio-Canada / Martin

Un événement en pleine effervescence

Lancé en 2016 par François Lamy, le Défi se voulait une manière de sensibiliser les élèves à l’importance de l’activité physique. En quatre ans, l’engouement pour le Défi s’est multiplié. Le nombre d’élèves participant a doublé.

Ce qui explique cet engouement, selon M. Lamy, c’est l’envie des jeunes de se dépasser. C’est le bouche-à-oreille, les élèves qui veulent relever des défis. Le Défi Pierre Lavoie, en course à pied, c’est une façon, mais la course à pied ce n’est pas pour tout le monde. De faire ça en vélo, je pense que ça peut répondre à un certain besoin.

Au fil des années, les commanditaires et le Centre de services scolaire de l’Énergie ont permis à l’équipe du Défi de se procurer 12 vélos qu’ils utilisent pour initier des élèves qui n’en ont pas à la maison.

D'après le reportage de Kassandra Lebel