Dufferin-Montmorency en boulevard urbain : les citoyens s’impatientent

Près de 50 citoyens, accompagnés d'élus provinciaux et municipaux, ont manifesté près de la sortie du boulevard François-de Laval pour réclamer la transformation de l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain. Ils pressent aussi le gouvernement d'entamer la planification de travaux pour la réalisation de la phase 4 de la promenade Samuel-De Champlain.

Coraline Toupin et David Rioux étaient parmi les manifestants quatre mois après que leur voiture eut été percutée par un autre véhicule alors qu'ils s'apprêtaient à tourner sur le boulevard François-de Laval.

Le couple attend toujours la reconfiguration du lieu. Ça n'a aucun bon sens qu'il y ait une voiture arrêtée et que ce soit l'autoroute juste à côté , s’indigne Coraline Toupin.

Le radar photo fixe est entré en service le 3 février 2023. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cloutier

Un radar photo a été installé après une analyse réalisée par le ministère des Transports à la suite d'un accident qui a coûté la vie à quatre personnes en septembre 2021.

Pour le moment, le cabinet du ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, estime que le radar photo fait ses preuves pour améliorer la sécurité.

Et même si près de 10 000 constats d'infraction ont été remis seulement au cours du dernier mois, Coraline Toupin et David Rioux ne sont pas convaincus.

Ça veut dire que les gens roulent encore trop vite. C'est encore dangereux, ce n'est pas une mesure qui sécurise la route , croit Mme Toupin.

Redonner accès au fleuve

Afin de rendre la route sécuritaire, la Table citoyenne Littoral Est demande que l’autoroute Dufferin-Montmorency soit transformée en boulevard urbain. On réglerait le problème de sécurité dans un premier temps, on redonnerait accès au fleuve , assure Patrick Albert, vice-président de la Table citoyenne littoral Est et résident du secteur depuis 37 ans.

On pourrait refaire le lien entre le domaine Maizeret, l’arboretum et la baie de Beauport. Ce serait déjà un premier pas.

Selon les citoyens et les élus, l'abandon du troisième lien autoroutier qui prévoyait l'interconnexion avec l’autoroute Dufferin-Montmorency est un obstacle de moins.

Avant, avec le troisième lien, ils voulaient garder l'autoroute pour faire évacuer le trafic qui allait venir, mais là, le troisième lien autoroutier, il n'y en aura pas, alors ça ouvre la porte. Tout le monde est d'accord à Québec , a fait valoir le député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, présent lors de la manifestation.

Une cinquantaine de citoyens ont manifesté samedi pour réclamer la transformation de l'autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain. Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

Il faut montrer à nos politiciens que c’est important pour les citoyens, qu'ils veulent une transformation de l’autoroute pour avoir accès au fleuve , déclare Martial Vaneste, banderole en main, sur laquelle on peut lire Bye bye l’autoroute .

Le cabinet du ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, indique que la quatrième phase de la promenade Samuel-De Champlain est toujours « en évaluation ».

Avec Louis-Simon Lapointe