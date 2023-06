Desnoyers, 16 ans, a été le choix des Wildcats de Moncton, la même organisation qui avait sélectionné son frère Elliot, également en première ronde, il y a cinq ans.

Les Wildcats avaient obtenu ce choix dans une transaction avec les Foreurs de Val-d'Or. Puis, à la fin du mois d'avril, ils avaient gagné le tirage au sort pour déterminer laquelle de cinq organisations en lice bénéficierait du tout premier choix au repêchage.

À sa première saison dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec, avec les Gaulois de St-Hyacinthe, Caleb Desnoyers, un attaquant de six pieds un pouce et 163 livres, a amassé 23 buts et 53 points en 42 rencontres.

Immédiatement après, Émile Guité, un coéquipier de Desnoyers avec les Gaulois, a été choisi par les Saguenéens de Chicoutimi. En 41 matchs avec la formation de Saint-Hyacinthe, Guité a amassé 26 buts et 48 points.

Du coup, c'est la première fois depuis 2008 que deux joueurs de la même équipe sont les deux premiers joueurs sélectionnés au repêchage de la LHJMQ.

Cette année-là, Brandon Gormley, un défenseur des Hounds de Notre Dame, avait été le premier choix de repêchage, par Moncton, suivi de l'attaquant Sean Couturier, par les Voltigeurs de Drummondville.

Desnoyers et Guité avaient été établis espoirs numéros 1 et 2, respectivement, dans la liste finale du Centre de soutien de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en mai .