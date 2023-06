Ethan Gauthier quitte le Phoenix de Sherbrooke

Ethan Gauthier n'est plus un Phoenix de Sherbrooke. Le directeur général Stéphane Julien a échangé son prometteur attaquant aux Voltigeurs de Drummondville en retour de nombreux choix au repêchage.

Pour obtenir Gauthier, les Voltigeurs ont offert au Phoenix leur choix de premier tour du présent repêchage en plus de deux sélections de première ronde en 2024 et 2025. À cela s'ajoutent deux choix de deuxième tour en 2024 et 2025.

Quelques secondes plus tard, la formation sherbrookoise a de nouveau transigé. Elle a cédé aux Wildcats de Moncton la sélection qu'elle venait d'acquérir des Voltigeurs. En retour, les Wildcats se départissent de deux choix de premier tour, dont celui de cette année, 13e au total.

Ce sont donc quatre sélections de première ronde que le Phoenix a obtenues en retour d'Ethan Gauthier, qui retourne chez lui à Drummondville. La saison passée, à sa deuxième campagne au niveau junior, il a récolté 69 points en 66 rencontres.

Stéphane Julien opte pour un défenseur

Au 13e échelon, avec le choix des Wildcats, le directeur général du Phoenix a jeté son dévolu sur Louis-Alex Tremblay, un défenseur droitier qui jouait pour le Blizzard du Séminaire Saint-François la saison dernière. Âgé de 16 ans, il est fort d'une campagne de 36 points, dont 8 buts.

Juste avant cette sélection, un premier joueur des Cantionniers de Magog a entendu son nom retentir au Palais des sports Léopold-Drolet. Il s'agit d'Émile Ricard, un attaquant originaire de Saint-Cyrille-de-Wendover au Centre-du-Québec.

Avec les informations de Jean Arel