La police de Calgary a trouvé une voiture au Québec dans une affaire d’agression sexuelle

La police de Calgary a récupéré plus de 20 téléphones portables, des tablettes et des appareils photo lors d'une perquisition de 5 jours dans une propriété rurale à l'est de Calgary où Richard Robert Mantha aurait amené certaines des femmes qu'il est accusé d'avoir kidnappées et agressées sexuellement, selon des documents judiciaires publiés vendredi.

Les agents ont également trouvé des vêtements de femmes dans une voiture BMW bleu foncé que l'homme aurait conduite à Québec, nettoyée et laissée dans la cour de sa mère, selon les documents.

Richard Robert Mantha, 59 ans, est en détention et fait face à de nombreuses accusations impliquant cinq femmes. Ils comprennent l'enlèvement, la séquestration, l'agression sexuelle armée, l'agression sexuelle causant des lésions corporelles et l'administration d'une substance nocive.

La police a déclaré que les femmes allèguent avoir été approchées par un homme, puis droguées et emmenées dans un autre endroit, où elles auraient été agressées physiquement et sexuellement.

Richard Robert Mantha a été inculpé après que des agents ont bouclé une propriété près de Calgary en avril et amené des chiens détecteurs de restes humains, mais la police a déclaré à l'époque qu'aucun corps n'avait été retrouvé.

Les derniers détails des mandats de perquisition et des ordonnances ont été communiqués aux médias vendredi après une contestation judiciaire. L'un des documents est resté scellé.

Les documents fournissent des informations supplémentaires sur les femmes, dont certaines, selon la police, travaillaient dans le commerce du sexe. Leurs noms sont protégés par un interdit de publication.

En décembre 2021, une femme aurait été détenue sous la menace d'une arme par un homme qu'elle croyait être Mantha, également connu sous le nom de Poncho , après l'avoir rencontré une fois par semaine, selon les documents. Lors de son dernier rendez-vous avec lui, elle a rapporté avoir vu un masque de cochon et une arme à feu dans le véhicule avant de prendre peur et de s'enfuir.

Les documents indiquent qu'une autre femme a déclaré être allée faire des travaux de construction avec un homme du nom de Poncho dans une propriété rurale, où il l'a battue, étouffée et piétinée dans le dos. Les documents indiquent qu'elle a été retrouvée couverte de boue par des passants dans un fossé près de Strathmore, en Alberta, avec les jointures enflées, le cou et le dos enflés et le nez ensanglanté.

Selon les documents, une troisième femme se trouvait à un arrêt d'autobus tôt un matin lorsqu'un homme conduisant un camion s'est arrêté et lui a demandé si elle avait besoin d'un transport. Il pleuvait et il faisait froid, alors elle a accepté. Les documents allèguent que la femme s'est retrouvée inconsciente et s'est réveillée dans une caravane, où elle a vu un homme torse nu devant elle et s'est rendue compte que son pantalon avait été retiré.

Les documents notent que deux autres femmes ont également déposé des rapports de police au sujet de Richard Robert Mantha.

La police a déclaré que les téléphones saisis, les autres appareils électroniques et la BMW pourraient contenir des preuves, y compris des données, du sang ou des fluides corporels, liés aux infractions présumées, selon les documents.

Mantha a soigneusement nettoyé la BMW lorsqu'il est arrivé au Québec , indique l'un des documents. Il a laissé la BMW à Québec et s'est envolé pour Calgary.

Les documents indiquent qu'une perquisition effectuée par la police provinciale du Québec aurait permis de trouver un pistolet à plomb, des vêtements de femmes, des bottes pour femmes et un sac à main.

Il est raisonnable de croire que Mantha a essayé de nettoyer quelque chose dans la BMW , indiquent les documents. Il est raisonnable de penser qu'il s'agit de substances corporelles, y compris, mais pas seulement, du sang et de l'ADN.

Des allégations similaires ont été faites dans des mandats de perquisition antérieurs pour la BMW et la propriété où Mantha a loué une cabane et a garé sa remorque.

Les documents indiquent que la police a recherché des armes à feu et des munitions, un masque, des substances corporelles, notamment du sang et de l'ADN, un téléphone Samsung, des vêtements et des restes humains.

L'audience de libération sous caution de Richard Robert Mantha se poursuit plus tard ce mois-ci.