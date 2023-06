Deux bonnes samaritaines sauvent la vie d’un homme à Halifax grâce à la RCR

Après quelques jours en réanimation, il est maintenant dans un état stable à l’hôpital général de Dartmouth.

Sa petite-fille, Paige Price, a affirmé que ce ne serait pas le cas si les passantes Heather McGrath et Mélissa Savoie n’étaient pas intervenues pour aider.

Heather McGrath a raconté qu’elle marchait sur Quinpool Road quand elle a remarqué Frank Whiteley assis sur un banc. Au début, elle pensait qu’il faisait juste une sieste.

Il avait les yeux fermés et la tête baissée, alors j’ai continué , dit-elle. Mais j’ai eu le sentiment que quelque chose n’allait pas.

Elle lui a demandé s’il allait bien. Mais Frank Whiteley était inconscient et avait des convulsions. Heather McGrath a alors immédiatement appelé le 911.

« C’est très cliché, mais j’étais au bon endroit, au bon moment. » — Une citation de Heather McGrath

La réanimation cardiorespiratoire

Mélissa Savoie passait en voiture et a remarqué la scène. Elle a garé sa voiture et est allée voir ce qui se passait.

Elle est certifiée en réanimation cardiorespiratoire ( RCR ). Elle a remarqué que Frank Whiteley ne respirait pas et n’avait pas de pouls. Elle a tout de suite commencé les compressions thoraciques.

Paige Price et son grand-père Frank Whiteley. Photo : Gracieuseté : Paige Price

Quand quelque chose ne va pas, il faut intervenir , a signalé Mélissa Savoie. J’ai vu une alliance, donc je savais que quelqu’un à la maison l’attendait.

Heather McGrath et Mélissa Savoie ont exprimé à quel point le répartiteur du 911 leur a été utile. Elles ont révélé que ce sont ses conseils qui les ont aidés tout au long de l’incident, jusqu’à ce qu’un médecin qui passait par là s’arrête pour reprendre les compressions.

Mélissa Savoie et le médecin ont pu rétablir un pouls. Frank Whiteley a ensuite été transporté à l’hôpital.

Pendant ce temps, la famille de la victime n’avait aucune idée de ce qui se passait. Ce n’est que plus tard qu’ils l’ont appris.

Retrouver les bonnes samaritaines

Paige Price voulait à tout prix retrouver ces bonnes samaritaines qui, assure-t-elle, ont sauvé la vie de son grand-père. Elle est allée sur les médias sociaux et a découvert plus tard qu’il s'agissait de Heather McGrath et de Mélissa Savoie.

Paige Price a avoué que sa première conversation avec Mélissa Savoie a été émouvante.

« J’ai entendu le soupir de soulagement de Mélissa une fois que je lui ai dit l’état de santé de mon grand-père et comment les choses allaient mieux. Il y a eu beaucoup de larmes. » — Une citation de Paige Price

Mélissa Savoie a reconnu qu’elle n’arrêtait pas de s’inquiéter pour l’homme qu’elle avait aidé ce matin-là. Quand elle a été contactée par Paige Price, elle a dit que cela avait enlevé un gros poids sur ses épaules .

C’était probablement l’appel le plus heureux que j’aie reçu depuis si longtemps , a confié Mélissa Savoie.

En 2016, elle a fait une réanimation cardiorespiratoire à son père, qui a aussi eu une crise cardiaque grave. Il n’a pas survécu.

Le temps que j’arrive, il était trop tard. Nous avons essayé et il était déjà parti. Mais cette fois, j’étais contente qu’on arrive assez vite , dit-elle.

L’importance d’une formation RCR

Maintenant, les intervenants soulignent l’importance de la formation en RCR .

Je crois que tout le monde devrait être certifié pour la RCR , a déclaré Paige Price. Je sais que les cours peuvent être coûteux pour certains, mais vous pouvez sauver la vie de quelqu’un.

Paige Price a mentionné que même si son grand-père est dans un état stable, il est émotif à propos de ce qui s’est passé.

Une fois tout cela terminé, nous allons tous nous rencontrer et Frank va rencontrer les gens qui lui ont sauvé la vie , assure-t-elle.