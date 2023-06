La miniature, une fascination au-delà de la taille

Des arts contemporains à l’art local, le train électrique miniature a rassemblé des passionnés et curieux lors de l'événement Fundy Rail Fest 2023 à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Le hangar qui abritait l’exposition publique des réseaux de trains miniatures exposait les réseaux ferroviaires miniatures de collectifs du Canada et des États-Unis.

Luc Nowlan, originaire de College Bridge à Memramcook, et Ronald Grandmaison, originaire d’Edmundston, étaient au rendez-vous en tant que membres. Les deux modélistes ferroviaires sont unanimes sur la nostalgie qui habite leurs démarches.

Ronald Grandmaison se base sur ses souvenirs de jeunesse et une recherche historique rigoureuse pour reproduire les éléments du chemin de fer de la région de Miramichi en 1977.

Certains modèles miniatures s'attardent aussi à représenter des maisons, des gares et aussi les défis que peuvent comporter le travail sur les chemins de fer.

Alors que certains recréent un passé par nostalgie, certains s’en soignent en se tournant eux aussi vers les figurines miniatures.

C’est le cas de Dave Verret, ancien militaire et policier de la GRC qui consacre son temps libre à assembler et peindre des figurines de jeu miniatures pour ensuite les activer avec d’autres joueurs en déployant des stratégies de combat.

En 2014, Dave Verret est policier à la GRC de Codiac. Il est impliqué dans les événements tragiques du 4 juin à Moncton où trois policiers sont tués et deux autres grièvement blessés.

Après plusieurs tentatives de retour au travail, il reçoit un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique et quitte finalement les forces en 2017.

Pour s’occuper, Dave Verret se tourne vers le passe-temps qu’il avait dans sa jeunesse: l’assemblage de figurines et de décors miniatures pour les activer dans les jeux de stratégies à plusieurs joueurs.

Cette activité hyper focus d’assemblage miniature est fréquente chez les vétérans. La légion canadienne y consacre d’ailleurs un programme appelé Vetbuild où d'anciens combattants se retrouvent autour d’une table et travaillent leurs maquettes et modèles réduits.

Intemporelle, la miniature fascine l'humanité depuis toujours, selon les dires de Marjolaine Arpin. Étudiante au doctorat en histoire de l’art à l’Université du Québec à Montréal ( UQAM ), la chercheuse remonte jusqu’aux dioramas funéraires retrouvés dans les tombeaux de pharaons égyptiens.

On pouvait y voir des mises en scène miniatures de jardins idylliques et verdoyants ou des greniers où des gens s’affairent à stocker des grains. La supposition des chercheurs : ces dioramas avaient comme objectifs de recréer ces scènes pour assurer de bonnes conditions de vie à la personne défunte dans l'au-delà.

Marjolaine Arpin consacre sa maîtrise en histoire de l’art à l’utilisation de la miniature par les artistes contemporains. Pour elle, la miniature permet d’entrer dans un monde féérique, d’avoir une vue globale de ce qui nous entoure.

« Si on est devant une ville miniature, le point de vue est renversé et, tout à coup, on a l’impression de dominer ce qui d’habitude nous contient et nous dépasse. »