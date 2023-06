Justin Trudeau en visite surprise à Kiev

La visite officielle a été planifiée dans le plus grand secret pour des raisons de sécurité. Impossible de savoir quel moyen de transport il a utilisé pour entrer dans ce pays en guerre. Il est accompagné de la vice-première ministre et ministre canadienne des Finances, Chrystia Freeland.

Samedi, il a fait un premier arrêt en plein cœur de Kiev, devant le célèbre monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or. Il a observé le mur de la mémoire érigé pour rendre hommage aux soldats ukrainiens disparus dans le conflit avec la Russie.

Le mur de la mémoire érigé pour rendre hommage aux soldats ukrainiens disparus dans le conflit avec la Russie. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

On s’attend à ce que le premier ministre rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Justin Trudeau doit prononcer un discours devant les élus du parlement ukrainien, a pu confirmer Radio-Canada auprès d’une source ukrainienne.

Le premier ministre devrait profiter de l’occasion pour annoncer de l’aide supplémentaire à l’Ukraine et de nouvelles sanctions.

Jeudi, le secrétaire général de l’ OTAN a enjoint les membres de l’Alliance à fournir de l’aide sans tarder à l’Ukraine pour composer avec les inondations catastrophiques et des évacuations majeures après la rupture du barrage de Kakhovka sur le fleuve Dniepr.

Selon le ministre ukrainien de l'Intérieur, Igor Klymenko, 1894 personnes ont été évacuées des zones sous contrôle ukrainien. (Photo d'archives) Photo : Associated Press / Libkos

Ce passage du premier ministre canadien coïncide avec une période stratégique pour le pouvoir ukrainien. La contre-offensive annoncée depuis des mois semble se mettre en branle à l’est et au sud-est du pays.

Alors que les combats et les bombardements continuent sur la ligne de front, la capitale ukrainienne est quant à elle confrontée à des attaques aériennes répétées depuis le début du mois de mai, dont la plupart sont repoussées par le système de défense ukrainien. D’ailleurs, les sirènes anti-aériennes ont retenti dans la nuit de vendredi à samedi à Kiev, quelques heures seulement avant la première apparition publique du premier ministre.

Pendant sa visite, Justin Trudeau pourrait être rattrapé par des enjeux intérieurs. Au Canada, la lutte contre d’importants feux de forêt n’est pas terminée. Par ailleurs, la démission du rapporteur spécial sur l’ingérence étrangère nommé par le premier ministre cause des remous sur la scène politique fédérale. L’opposition en a profité pour réclamer une fois de plus la tenue d’une enquête publique.

Lors de sa deuxième visite éclaire, le premier ministre du Canada Justin Trudeau a visité le monastère Saint-Michel-au-Dôme-d'Or, situé sur la place saint-Michel. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin.

Une visite symbolique

La présence du premier ministre canadien ne passe pas inaperçue auprès des parlementaires ukrainiens. C’est d’une importance énorme et un grand symbole pour nous parce que M. Trudeau démontre au monde entier qu’il est avec nous. C’est courageux de venir à Kiev dans une période aussi dangereuse , a déclaré la députée Lesia Zaburanna, en entrevue à Radio-Canada.

L’élue de la région de Kiev affirme que l’Ukraine a besoin de l’appui financier et politique du Canada. En ce moment, le pays arrive à peine à couvrir les dépenses de son armée. Sans l’aide internationale, les services à la population incluant l'éducation, la santé et le système des retraites risqueraient de s’écrouler.

Un char d'assaut est exposé en plein cœur de Kiev, devant le célèbre Monastère Saint-Michel-au-Dôme-d’Or. Photo : Radio-Canada / Louis Blouin

Le gouvernement de Volodymyr Zelensky milite aussi pour la création d’un tribunal international spécial pour traduire Vladimir Poutine et ses collaborateurs en justice.

Kiev cherche aussi des appuis de la communauté internationale pour rapatrier les enfants ukrainiens qui ont été déplacés en Russie.

La visite de Justin Trudeau se veut avant tout un soutien moral , selon Yann Breault, professeur adjoint au Collège militaire royal de Saint-Jean. Une manière de rappeler aux Ukrainiens qu’ils ne sont pas seuls face à l’ennemi.

Un signal qui arrive à un moment crucial, alors que s’amorce la contre-offensive ukrainienne.

Chaque fois qu'il y a un leader étranger qui se déplace sur le terrain, qui fait des annonces, même si la portée n'est pas significative sur le champ de bataille, ça peut avoir un effet bénéfique pour le pour la motivation des troupes , explique le professeur Breault.

À ses yeux, le premier ministre y trouve aussi son compte. Cela s’inscrit dans une stratégie de rehausser la stature ou le rôle du Canada , souligne le professeur Breault. Pour le gouvernement Trudeau, c’est donc une manière d’être entendu et vu par les alliés de l’ OTAN .

Des militaires ukrainiens à bord d'un véhicule de combat d'infanterie BMP-1 près de la ville de Bakhmout, sur la ligne de front. (Photo d'archives) Photo : Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI

Un voyage surtout symbolique, alors que la capacité de transfert d’armement du Canada atteint sa limite.

Le Canada doit équilibrer sa contribution militaire pour qu'elle soit durable. Et c'est particulièrement difficile à un moment où le système d'acquisition et les chaînes d'approvisionnement sont paralysés , explique Frédéric Côté, lieutenant-colonel à la retraite et doctorant en études internationales à l’Université Laval.

« Il faut que les Forces armées canadiennes contribuent à l'effort collectif sans miner leur viabilité. » — Une citation de Frédéric Côté, lieutenant-colonel à la retraite et doctorant en études internationales à l’Université Laval

Jusqu’ici, le Canada a promis de fournir aux forces ukrainiennes une cinquantaine de missiles de défense aérienne et un système de missiles surface-air acheté au coût de 406 M $ aux États-Unis. Le gouvernement a aussi livré huit chars Leopard, des dizaines de véhicules blindés et des milliers d’obus d’artillerie, notamment. Depuis février 2022, le Canada s’est engagé à fournir une aide militaire dont la valeur dépasse le milliard de dollars.

Toutefois, des doutes se font sentir sur la capacité du Canada à fournir des munitions si le conflit s’étire pendant des mois ou des années encore. Il va falloir une augmentation de nos capacités de production pour être capable de de maintenir la quantité d'obus qui est actuellement utilisée sur le champ de bataille , explique Yann Breault.

Quelle issue?

Les deux chefs d'État se sont rencontrés lors du sommet du G7, au Japon, ce printemps. (Photo d'archives) Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

La contre-offensive ukrainienne fait monter les attentes et la pression sur Kiev. Les pays alliés, qui fournissent de l’aide à coup de milliards pour aider les soldats ukrainiens, espèrent des avancées importantes. Car, l’appui occidental, au rythme actuel, risque de s’effriter. C’est certainement le pari de Moscou.

Les élections américaines en 2024 pourraient avoir un impact sur la posture des États-Unis. En Allemagne, les difficultés économiques se font sentir. Le pays est entré en récession technique.

ll y a certainement un message qui est envoyé derrière les portes closes, en disant, "Monsieur Zelensky, c’est maintenant qu'il faut agir" , explique Yann Breault.

Une ambiguïté persiste autour de l'objectif poursuivi dans le conflit. Si le leadership ukrainien dit se battre pour la libération totale de l’Ukraine, les visées des pays alliés ne sont pas exprimées ouvertement.

Justin Trudeau et d’autres leaders étrangers ont déclaré que c’est aux Ukrainiens de décider jusqu’où ils voudront se battre. Yann Breault juge que ces déclarations sont quelque peu hypocrites .