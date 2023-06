Un siège au conseil municipal très convoité à Moffet

Un siège vacant au conseil municipal de Moffet suscite un fort intérêt dans cette municipalité du Témiscamingue. Trois personnes - toutes des femmes - ont déposé leur candidature et préparé une campagne électorale dans l'espoir de remporter l'élection partielle de dimanche.

Alors que la tendance est au désintérêt de la politique municipale et que plusieurs élus ont démissionné dans la région depuis les dernières élections, en 2021, une course à trois pour un poste de conseiller municipal peut sembler inusitée.

Moi-même, je suis étonné par l'engouement que cette élection amène. Sachant que lorsqu'on est conseiller, conseillère, c'est du quasi bénévolat, je me dis que les gens s'intéressent beaucoup à la chose politique en ce moment à Moffet , fait remarquer le maire Alexandre Binette.

Alexandre Binette, maire de Moffet. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Les priorités des candidates

Danielle Jodoin est déménagée à Moffet en 2020 avec son conjoint, natif du Témiscamingue. Pour se faire connaître auprès de ses concitoyens, elle a produit un dépliant et s'est entourée d'une équipe avec qui elle fait du porte-à-porte. La candidate a aussi organisé une présentation au restaurant pour rencontrer les électeurs. Plusieurs enjeux l’interpellent.

Je sais qu'il y a un plan d'action sur l'autonomie alimentaire. Est-ce qu'il y a une mise en œuvre de ce plan d'action qui est fait? , se questionne Mme Jodoin, qui organise des ateliers de cuisine dans le comité d’éducation populaire.

Danielle Jodoin se dit impressionnée par le dynamisme de la municipalité et souhaite consolider les projets en place, si elle est élue. Le marché public, le parc et le pavillon qui ont été mis en place, si on ne fait pas de développement, c’est précaire, tous ces services que la municipalité a réussi à faire renaître , observe-t-elle.

Danielle Jodoin, une retraitée du ministère du Tourisme, tenait à produire son dépliant en français et en anglais. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

De son côté, Nancy Therrien aspire au poste de conseillère parce qu'elle affectionne particulièrement Moffet depuis l’enfance. J’aime le village. C’est la raison pour laquelle j’ai envie de me présenter et aussi parce que ça prend de la relève , indique-t-elle.

La candidate a aussi fait parvenir un feuillet dans les cases postales des 206 habitants du village. Elle souhaite inspirer ses concitoyens à être plus proactifs lors des séances du conseil municipal.

Je trouve que les citoyens ne sont pas assez informés de ce qui se passe. Oui, on a le journal mensuel, mais je trouve qu’il n’y a pas assez de détails. On voit des choses bouger, mais qu’est-ce qui se passe? Plus d'ouverture, qu'on sache qu'est-ce qui se passe avec l'argent de nos taxes. C'est quelque chose sur quoi j'aimerais bien travailler , mentionne Mme Therrien.

Nancy Therrien, originaire de Ville-Marie, est adjointe dans les services financiers. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

L'autre candidate, Jocelyne Roy Rocheleau, mise sur son implication bénévole pour recueillir des votes. Je me présente pour apporter encore plus à ma communauté. Les citoyens me connaissent bien, je pense que j’aurais une place dans le conseil , estime-t-elle.

Celle qui s’est longtemps impliquée dans la messe du chasseur voit d’un très bon œil un projet de gymnase multifonctionnel en cours à la municipalité. Les sports et les loisirs occupent une place importante dans sa vision du développement de Moffet.

C’est sûr qu’on souhaite avoir des activités au parc. J'aimerais qu'il y ait des appareils en plein air pour faire des exercices, mais il y a des petites mouches. Si [seulement] on pouvait trouver une installation où on pourrait aussi organiser des événements et qu’on n’aurait pas ce problème de moustiques , suggère Mme Rocheleau.

Jocelyne Roy Rocheleau, originaire de Moffet, s'implique beaucoup dans sa communauté. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Le conseil municipal de Moffet demeurera paritaire à l'issue de ce scrutin visant à combler le poste au siège #4.

Ça bouge à Moffet

La municipalité foisonne de projets présentement, se réjouit le maire Binette.

On travaille sur des projets de revitalisation assez importants, on travaille sur l’autonomie alimentaire. On essaie vraiment de faciliter la création d’un nouveau réseau de distribution alimentaire, ce qui veut dire de la production jusqu’à la gestion du compost , explique M. Binette.

Le parc municipal de Moffet. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Une nouvelle serre sera construite cet été, alors qu’une cuisine de transformation alimentaire, à côté du marché public, répond déjà à un certain besoin dans l’est du Témiscamingue depuis l’automne dernier.

L’idée d’une voiture électrique en autopartage est également dans les cartons, alors que l’offre en transport en commun se fait rare sur le territoire.