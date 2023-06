Un vétéran pompier de Normétal : « On va se battre jusqu’au bout! »

À Normétal, le feu était toujours considéré hors de contrôle vendredi et se trouvait encore aux portes de la municipalité, mais n’avançait pas.

L'arrivée d'une équipe de spécialistes en feux majeurs du Nouveau-Brunswick est très appréciée par les pompiers de la SOPFEU et aussi par l'équipe de pompiers de Normétal qui continuent de combattre le feu de forêt depuis maintenant une semaine.

Ils ne nous auront pas, ça c'est sûr. On va se battre jusqu'au bout! , lance avec conviction Antoine Baillargeon, 71 ans, qui est sorti de sa retraite pour aider ses collègues pompiers de Normétal, d’autres localités d’Abitibi-Ouest et de la SOPFEU qui luttent jour et nuit, en trimant dur pendant des quarts de travail de 12 à 14 heures, pour sauver le village.

Au plus fort des flammes cette semaine, M. Baillargeon a toutefois eu peur que ce soit la fin pour Normétal.

« Quand on a été évacués, je ne pensais pas revenir. Mais les gars ont fait un excellent travail. » — Une citation de Antoine Baillargeon

125 feux sont toujours actifs au Québec. La situation demeure critique, mais s'améliore dans plusieurs régions, notamment grâce aux renforts extérieurs. En Abitibi, c'est une cinquantaine de pompiers du Nouveau-Brunswick qui prennent le relais de la SOPFEU. Reportage de Marie-Josée Paquette-Comeau.

Même si le village tient bon, Antoine Baillargeon prévient les citoyens de Normétal, évacués depuis le week-end dernier, que le paysage de leur petit coin de pays aura bien changé à leur retour.

Ils ne se reconnaîtront pas, le changement va être drastique. Il y a des tranchées un peu tout le tour du village. Et c'est tout brûlé en arrière , fait-il remarquer.

Bien que l'avenir de Normétal soit toujours incertain, Antoine Baillargeon reste positif que le village résistera, considérant ces renforts arrivés du Nouveau-Brunswick. Oui, définitif, confiant à 100 pour cent! , exprime celui qui est pompier depuis 45 ans.

Des super héros!

M. Baillargeon et ses collègues peuvent maintenant prendre un peu de repos bien mérité, maintenant qu’une escouade de 74 pompiers, soit 54 du Nouveau-Brunswick et 20 du Québec, a pris la relève pour s’attaquer au feu qui menace Normétal.

Il reconnaît que lui et ses hommes sont passablement fatigués, pour ne pas dire épuisés. « Ce sont des super héros!, s’exclame-t-il. Moi, retomber dans le rôle, on est là pour coacher, puis c'est l'adrénaline qui nous porte. Normétal, c'est mon village d'adoption, je suis natif du Lac Saint-Jean. Je vais être le dernier à quitter, ils n’auront pas le village, c'est certain. »

On sent qu’Antoine Baillargeon a beaucoup d’estime pour ses confrères pompiers. Il faut le voir pour le croire, affirme-t-il. C’est sûr que beaucoup de gens ne nous croirons pas, mais quand ils vont revenir, qu’ils vont faire le tour, ils vont dire : oui, ces gars-là ont travaillé pour tenir le village debout.

- Avec les informations de Jean-Marc Belzile et Frédéric Pépin