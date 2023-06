Trois hommes du Michigan traversent le lac Ontario debout sur des planches à pagaie pour amasser des fonds pour une organisation à but non lucratif qui vise à préserver et à protéger les Grands Lacs.

Jeff Guy, 37 ans, Joe Lorenz, 37 ans, et Kwin Morris, 36 ans, se sont dirigés vers l'eau depuis le parc Humber Bay à Etobicoke vers 7 h 30 vendredi.

Les trois hommes ont déjà pagayé sur le lac Michigan, le lac Huron, le lac Supérieur et le lac Érié. Le lac Ontario est leur dernier défi à travers les cinq plans d'eau qui chevauchent le Canada et les États-Unis.

Leur voyage de 105 kilomètres devrait durer environ 24 heures, et ils espèrent toucher le rivage du côté de Niagara-on-the-Lake avant de retourner à Toronto.

« Les Grands Lacs sont un endroit spécial. Il n'y a rien d’autre comme ça sur Terre. » — Une citation de Kwin Morris

Kwin Morris, Jeff Guy et Joe Lorenz ont déjà traversé le lac Érié en juin 2019 Photo : Stand Up For Great Lakes

Les trois hommes espèrent amasser 25 000 $ pour Stand Up For Great Lakes, une organisation à but non lucratif qu'ils dirigent à Williamsburg, dans le Michigan. Sa mission est de préserver et de protéger les Grands Lacs par l'inspiration, l'éducation, la sensibilisation et l'action .

Nous essayons juste d'avoir un impact positif sur quelque chose que nous aimons tant. Cela a commencé par, "pouvez-vous le faire?" et maintenant nous avons un impact positif et incroyable sur ces Grands Lacs que nous avons aimé en grandissant , témoigne Kwin Morris.

Le groupe est escorté par deux bateaux de sécurité et un médecin. Photo : (CBC News) / Martin Trainor

Dans un communiqué de presse, les trois participants ont déclaré que leur objectif était d'aider l'organisme à but non lucratif Cooperative Institute for Great Lakes Research, hébergé à l'Université du Michigan. L'institut travaille à la sauvegarde de l'écosystème des Grands Lacs.

Le groupe est escorté par deux bateaux de sécurité où est notamment présent un médecin.

Chacun des hommes porte une combinaison étanche et des dispositifs de flottaison personnels pour le voyage. Ils transportent également sur leurs planches de la nourriture, des vêtements supplémentaires et des pailles qui filtrent l'eau potable du lac.

Leur plan est d'arriver aux falaises de Scarborough samedi matin.

Avec les informations de Martin Trainor de CBC