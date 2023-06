Meurtre de Victor Masson : de longues procédures judiciaires pour la famille

La famille de Victor Masson a appris que les procédures judiciaires pour le meurtre de l’homme de 27 ans prendront plusieurs mois. Un suspect a été arrêté le 27 mai dernier. Victor Masson a été tué par balle dans sa voiture, alors qu’il était en vacances au Mexique avec sa conjointe originaire du même pays.

L’avocate de la famille devra régulièrement se déplacer de la capitale Mexico à Puerto Escondido, où le jeune homme a été assassiné, pour assister aux procédures. La famille devra donc assumer tous les frais reliés à ces déplacements, à la traduction et aux honoraires d'avocats.

L'homme de 27 ans a été tué par balle au Mexique. Photo : photo tirée de Facebook

Les proches de Victor Masson souhaitent aller au bout du processus. Ces derniers croyaient toutefois avoir le soutien du gouvernement canadien, mais ils affirment que ce n'est pas le cas pour le moment, comme l’explique le frère du défunt, William Masson.

Ça nécessite beaucoup de temps par une avocate, en intermédiaire avec nous, en plus de l'ambassade, a-t-il expliqué. On ne sait pas exactement tout le temps que ça va durer et tout le temps d'avocat cumulé, mais ce qu'on est sûr, c'est que ce n’est pas terminé.

Une campagne de financement

La famille a également lancé une campagne de financement GoFundMe pour payer les frais engendrés par ces procédures.

Ce sont des membres de la famille qui nous ont apporté l'idée, a ajouté William Masson. On a trouvé que c'était une bonne idée de demander de l'aide parce qu'on est dans l'inconnu et ce n'est pas évident de dealer avec tout ça.

Jusqu’à maintenant, 6000 dollars ont été amassés grâce à la campagne de financement.

Rencontre avec Richard Martel

La famille a eu une rencontre cet après-midi avec le député conservateur Richard Martel. Plusieurs questions demeurent toutefois sans réponse pour la famille. Le député voulait parler directement à la famille pour savoir et comprendre ce qu'ils avaient vécu précisément ainsi que les problèmes auxquels ils font face dans ce processus. Des deux côtés, ils assurent que la rencontre s'est bien déroulée.

Richard Martel est député de Chicoutimi-Le Fjord. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

Il a pris le temps d'écouter nos besoins et d'écouter notre vécu aussi là-bas, a indiqué William Masson. Avec toutes les informations et nos questionnements, il va nous revenir éventuellement avec des réponses à savoir si ce qu'on a vécu c'est la normalité ou s'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou ajustées.

On a communiqué avec l'ambassade du Canada au Mexique, a pour sa part affirmé Richard Martel. On attend un retour. On va faire une vue d'ensemble de tout ça et ensuite je vais appeler madame Aline Duchesne [la mère de Victor] pour lui dire où on en est. Mais on prend ça très au sérieux.

Avec les informations de Gabrielle Morissette