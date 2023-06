Les dirigeants des 18 équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) sont en fin de semaine à Sherbrooke dans le but d'améliorer leurs formations. Les assises de la LHJMQ représentent d’ailleurs toute une manne pour les restaurants et les hôtels de Sherbrooke.

En juin 2015, au Palais des sports de Sherbrooke, le Phoenix recevait pour une deuxième année consécutive le repêchage de la LHJMQ . Huit ans plus tard, l'équipe est prête à accueillir à nouveau la Mecque du hockey junior du Québec et des Maritimes.

On se souvient qu'en 2020, on l'avait obtenu, mais [le repêchage] avait été annulé à cause de la pandémie. Évidemment, on a levé tout de suite la main quand la ligue nous a contactés l’été dernier. On a dit oui avec plaisir , fait savoir Jacques Fortier, actionnaire du Phoenix et président du comité organisateur.

C'est donc la 3e fois en 11 ans que le Phoenix et la ville de Sherbrooke ont le privilège d'accueillir la séance de repêchage. Et les retombées économiques pour la ville sont loin d’être négligeables. Plus de 700 nuitées ont été réservées et quatre hôtels sont remplis à pleine capacité.

« On a été plein cette semaine. On est plein ce week-end. On est plein la semaine prochaine. On ne peut pas se plaindre. » — Une citation de Jennifer Labrosse, directrice des ventes et marketing à l’hôtel Delta de Sherbrooke

De bonnes affaires pour les restaurateurs

Les restaurants ne sont pas non plus à plaindre. Je me promène toujours un peu dans les salles à manger et, ce matin, on avait des gens de Moncton qui étaient là pour le repêchage. On peut sentir directement le pouls des gens qui débarquent et c'est bon pour nous , se réjouit pour sa part Yvan Robitaille, vice-président des restaurants Coco Frutti, à Sherbrooke.

Même son de cloche du côté de la Cage, brasserie sportive, à Sherbrooke. Honnêtement, c'est vraiment incroyable. On a la finale de la coupe Stanley cette année et [le repêchage] a dépassé largement ce que la finale peut nous apporter , lance le copropriétaire Mathieu Roger.

« On a eu notre plus gros jeudi soir de la dernière année. Ça vous donne une idée. » — Une citation de Mathieu Roger, copropriétaire de la Cage, brasserie sportive, à Sherbrooke

Ce repêchage est d’ailleurs le premier en présentiel depuis 2019. C'est vraiment intéressant pour l'économie de Sherbrooke, après la pandémie. Les organisations déposent les dossiers pour avoir des événements ici. La ville de Sherbrooke est reconnue pour avoir toutes les infrastructures pour accueillir des événements sportifs , indique Louise Bourgault, directrice générale de la Chambre de Commerce de Sherbrooke.

Et comme le souligne Lynn Blouin, directrice de Destination Sherbrooke, Sherbrooke a accueilli depuis le début de l’année 2023 près d’une trentaine d’événements sportifs avec environ 12 000 participants, soit l'équivalent d'un peu plus de 6 000 nuitées. Tout cela représente 1,7 million de dollars en retombées en dépense touristique, selon Mme Blouin.

Avec 2 000 nuitées, le Championnat de l'est du Canada de gymnastique, qui s’est tenu il y a quelques semaines à l'Université de Sherbrooke, a engendré des retombées de 700 000 dollars. Le repêchage des joueurs de catégorie midget vient en deuxième place avec 300 000 dollars, indique Lynn Blouin.

Avec les informations de Jean Arel