Adaptation climatique : le gouvernement Legault fait miroiter des sommes supplémentaires

Pressé par les municipalités qui réclament plus de fonds, le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, a laissé entendre vendredi que des sommes considérables pourraient être ajoutées prochainement.

Depuis les élections l'an dernier, les municipalités ne cessent de réclamer un pacte vert de 10 milliards $ sur cinq ans pour lutter contre les changements climatiques et les récentes catastrophes, inondations, feux de forêt, ont alimenté leur argumentaire.

Le gouvernement a écarté l'idée d'un fonds dédié en adaptation climatique. Il fait valoir qu'une enveloppe de 1,5 milliard $ est déjà à la disposition des villes.

En mêlée de presse en matinée, M. Charette a refusé de donner un ordre de grandeur concernant les fonds additionnels à venir, mais il a rappelé que sur deux ans, l'augmentation des budgets en adaptation climatique avait été de 35 % et qu'on peut s'attendre à d'autres hausses équivalentes.

Une porte ouverte

À la période de questions jeudi, le premier ministre François Legault avait déjà ouvert la porte à ajouter des sommes à l'enveloppe de 1,5 milliard $.

Il va falloir en faire plus parce qu'au-delà d'éliminer éventuellement tous les gaz à effet de serre, il y a un mal qui a été fait. La température augmente, il y a des impacts, donc on va en faire plus , a-t-il assuré lors d'une conférence de presse au Conseil exécutif pour faire le bilan de la session parlementaire.

Je ne dis pas que ce sera 1,5 milliard $ [de plus] chaque année, mais ça laisse entrevoir une augmentation qui est conséquente , a pour sa part évoqué M. Charette.

L'opposition officielle avait déploré que dans le dernier budget, il y avait seulement 860 millions $ prévus sur cinq ans en adaptation aux changements climatiques.

M. Legault avait rétorqué qu'il fallait ajouter à cette somme une autre enveloppe de 166 millions $ au ministère des Affaires municipales et 461 millions $ au ministère des Transports.

Il avait alors reconnu qu'il fallait en faire plus pour lutter contre les feux de forêt, mais aussi qu'il y avait eu beaucoup de discussions dans les dernières années concernant les impacts de l'érosion des berges le long du Saint-Laurent , mais aussi les îlots de chaleur dans les grandes municipalités .

Questionné à savoir si les récents désastres naturels l'avaient rendu éco-anxieux, M. Legault a révélé candidement qu'il entretenait un fond d'anxiété.

Je suis quelqu'un d'un petit peu anxieux, je dis toujours que ça ne va pas assez vite. Il va falloir continuer à poser des gestes , a-t-il expliqué en conférence de presse.