Les pompiers français prêts à combattre les feux de forêt dans la région et à Chibougamau

Ces quelque 109 pompiers qui sont arrivés jeudi après-midi à l’aéroport Jean-Lesage à Québec et qui ont été accueillis par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, ainsi que le consul de France à Québec, Frédéric Sanchez.

Aider nos amis

Arrivés à Roberval au courant de la journée de vendredi, les pompiers étaient prêts à se mettre d’attaque.

On va attaquer ça comme on attaque les feux chez nous, même si ce n’est pas la même végétation, ce n’est pas le même type d'arbre, ce n’est pas le même relief, mais ça reste un feu de forêt et donc ce sont des techniques complémentaires et je suis persuadé, je suis convaincu qu'on permettra d'aider nos amis , a lancé l'un d’entre eux, une fois à Roberval.

On va regarder un peu l'organisation de terrain, sur quel feu on va être engagé. Et après, une fois qu'on sera sur les sites et les feux, on verra avec la supervision [...] comment on peut amener notre expertise , a renchéri un autre.

Une centaine d'entre eux prêteront main-forte aux équipes de la SOPFEU. Photo : Radio-Canada / Philippe L'Heureux

L’incendie qui menace Chibougamau toujours non maîtrisé

Vendredi soir, une trentaine de feux étaient toujours en activité au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Deux ont été déclarés comme contenus jeudi en soirée.

Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va relativement bien. La météo nous a beaucoup aidés. On a réussi à contenir deux feux qui étaient des priorités. D'abord celui à La Doré qui était une priorité concernant l'infrastructure stratégique d'Hydro-Québec et le [...] comme par exemple Notre-Dame-De-Lorette. Pour le reste, les feux sont toujours hors de contrôle, mais on va recevoir des ressources à compter de ce soir[vendredi] , a indiqué la porte-parole de la SOPFEU , Josée Poitras.

Josée Poitras, agente à la prévention et aux communications à la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon Lalancette

Toutefois, le feu au nord de Chibougamau est toujours considéré comme hors de contrôle. Sa superficie estimée est de plus de 80 000 hectares. Entre 15 et 20 kilomètres séparent le brasier de la ville, qui a été évacuée mardi en soirée.

Avec les informations de Philippe L’Heureux