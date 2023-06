Feux de forêt : les équipes de secours de la Colombie-Britannique sont sur le qui-vive

Le service des incendies de la Colombie-Britannique est sur le qui-vive avec le feu de la rivière West Kistkatinaw qui se rapproche dangereusement de Tumbler Ridge, et l’incendie Cameron Bluffs qui a isolé plusieurs communautés de l’île de Vancouver.

Qualifié d’ incroyablement intense , le feu de forêt de la rivière West Kistkatinaw, qui brûle dans le nord-est de la province, se trouve maintenant à seulement 4 à 5 kilomètres de la communauté, constate BC Wildfire. Vendredi, l’incendie a plus que doublé de taille, atteignant une superficie de 23 kilomètres carrés alors que la veille au soir il ne s’étendait que sur 9,6 kilomètres carrés.

Malgré la situation dangereuse, l'agente d'information Karley Desrosiers fait preuve d'un optimisme prudent, car l'incendie de la rivière West Kistkatinaw ne s'est pas comporté aussi férocement que prévu vendredi matin. Les équipages espèrent qu'un changement de vent freine la propagation du brasier vers la communauté.

Une équipe est actuellement stationnée le long de la route Bearhole Lake au bas d'une crête juste à l'est de la ville, dans l'espoir de bloquer la propagation du feu vers l'ouest.

« La menace la plus imminente continue d'être que cet incendie traverse la route Bearhole Lake. Heureusement, ce n'est pas encore arrivé. Malheureusement, nous voyons toujours ces vents d'est pousser ce feu vers l'ouest. » — Une citation de Karley Desrosiers, agente d'information, BC Wildfire

Karley Desrosiers estime qu'il est dangereux pour les pompiers d'attaquer le feu directement à sa tête en raison de sa volatilité et de son intensité. Le feu a été si chaud et les conditions si sèches qu'il se développe sur tous les flancs, même contre le vent, a-t-elle souligné.

Bien que tous espèrent que les vents changent de direction et s’essoufflent, un météorologiste de BC Wildfire, Matthew MacDonald, a averti qu'il y avait une assez bonne probabilité que le feu atteigne la communauté à un moment donné vendredi.

Selon l’agente Desrosiers, 60 membres du personnel de protection de la structure sont déployés à Tumbler Ridge et d'autres sont en route. Par ailleurs, certaines unités et des aéronefs seront sollicités au fur et à mesure qu'ils deviendront disponibles.

La fumée du feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw, jeudi, jour où l'ordre d'évacuation immédiate a été lancé. Photo : Brandon Broderick

Rester malgré l’ordre d’évacuation

Bien que les autorités aient lancé, jeudi après-midi, un ordre d'évacuation immédiate, environ 150 personnes ont choisi de rester dans la communauté. Le chef des pompiers de Tumbler Ridge, Dustin Curry, qui dirige également le centre des opérations d'urgence a précisé que certaines font partie du centre.

Pour les autres, il leur rappelle que la priorité est d’assurer la sécurité publique et leur demande de respecter l’ordre d’évacuation, car c’est vraiment la meilleure façon de nous aider et d'aider le public et les intervenants .

« Si nous nous trouvons dans une situation où il faudrait évacuer dans un très court délai, nous n'aurons pas les ressources disponibles pour nous assurer qu'ils le soient. Ce sera donc à leurs risques et périls de le faire. » — Une citation de Dustin Curry, chef des pompiers de Tumbler Ridge

Les flammes ont forcé la fermeture de la route 52 au nord et à l'est de la communauté. Les personnes qui évacuent doivent emprunter la route 29. Les hôtels sont complets à Dawson Creek et à Chetwynd, mais des hébergements peuvent être trouvés à Fort St. John.

La côte ouest de l'île de Vancouver isolée

En même temps, l’incendie de forêt de Cameron Bluffs isole plusieurs villes de la côte ouest de l’île de Vancouver, dont Tofino, Ucluelet et Port Alberni. Ce feu a coupé l'accès à la route principale avant qu'un accident ne force la fermeture de l’artère de détour.

L’incendie de Cameron Bluffs, sur l'île de Vancouver, a entraîné la fermeture de la route 4 pour une durée indéterminée, mardi soir. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Les équipes travaillent pour extraire un véhicule qui a roulé dans un lac, le long de l’axe de détour de quatre heures qui implique des routes secondaires accidentées et sinueuses. Le ministère des Transports a déclaré que le détour devrait rouvrir à 21 h alors que les responsables provinciaux demandent aux conducteurs de faire preuve de patience.

Bryce Moreira, commandant de BC Wildfire a indiqué que l'incendie grossissait majoritairement du côté de son flanc sud, loin de la route 4. Il a ajouté que les équipes travaillent également sur le flanc ouest de l'incendie de Cameron Bluffs, qui se trouve à proximité du parc provincial MacMillan et de Cathedral Grove, qui abrite certains des arbres les plus anciens et les plus grands du Canada.

Le maire de Tofino, Dan Law, affirme avoir entendu des responsables provinciaux dire que la route 4 en elle-même reste en bon état et qu’il s'attend à ce qu'elle rouvre une fois l'incendie éteint. En attendant, il assure que nourriture, carburant et autres fournitures arrivent dans sa communauté et que les compagnies aériennes locales ont ajouté des vols.