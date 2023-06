Le réseau de télécommunications des Îles-de-la-Madeleine connaît plusieurs difficultés

Je vous dirais que ça fait une semaine ou deux, qu'on entend beaucoup de critiques par rapport au réseau cellulaire particulièrement mais aussi par rapport au réseau internet sans fil , affirme le maire.

Antonin Valiquette affirme que du côté de la municipalité, lorsqu’il y a un problème généralisé sur le territoire, elle n’hésite pas à contacter les principaux fournisseurs de téléphonie et d’internet des Îles-de-la-Madeleine afin de vérifier si eux voient un problème et ce qu’ils comptent faire pour y remédier. Les résultats ne se font pas attendre très longtemps. Habituellement, on a un rétablissement de la vitesse à laquelle on est habitués , explique-t-il.

L’entreprise Bell dit constater de la congestion sur le réseau cellulaire des Îles. Un technicien spécialisé doit se rendre aux Îles dans les prochains jours pour faire des ajustements sur plusieurs infrastructures de l’entreprise.

Deux nouveaux sites cellulaires, Bassin et Grosse-Île-Nord, sont d'ailleurs en construction et devraient pouvoir améliorer la capacité du réseau de façon permanente d'ici la fin de l'année, selon l’entreprise.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En plus du ralentissement remarqué depuis plusieurs jours, une panne des télécommunications a eu lieu jeudi dans l'est de l'archipel des Îles-de-la-Madeleine.

Le maire explique que jeudi après-midi, un entrepreneur qui faisait des travaux le long de la route 199, tout près du pont du Détroit, a arraché par inadvertance un câble de fibre optique.

Un bris sur le réseau a causé une panne générale pour internet, les lignes de téléphonie cellulaires et fixes dans les secteurs de Pointe-aux-Loups, Grosse-Île et Grande-Entrée.

La municipalité a dépêché un camion de pompiers avec une radio capable de recevoir et envoyer des appels d’urgence. La radio locale a été mobilisée pour informer les citoyens de la marche à suivre en cas d’urgence médicale ou d’un début d’incendie.

L’infirmière en poste s’est assurée que son téléavertisseur fonctionnait pour recevoir les appels d’urgence et agir comme première répondante.

Les services de télécommunications ont été rétablis au courant de la nuit. Il n’y a pas eu d’incident majeur ou d’urgence qui ont été rapportés, mais on était prêt , conclut le maire.

Il tient à souligner le travail efficace des équipes de Télébec des Îles-de-la-Madeleine qui ont changé près de 30 mètres de câble de fibre optique sur le bord de la route entre la fin de l’après-midi et deux heures du matin.

Avec les informations de Pierre Chapdelaine-de-Montvallon