Préposé à l’entretien de la SOPFEU : un travail en amont méconnu

À la base de la SOPFEU de Roberval, l’équipe de préposé à l’entretien a été multipliée par quatre en raison des nombreux feux de forêt, comme l’explique le contremaître de l’entrepôt, Dave Taillon.

Dave Taillon est contremaître à l’entrepôt . Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

En ce moment, c'est exceptionnel, pratiquement du jamais vu, je dirais, s’étonne-t-il. Et puis là, on est monté, on est 17, 18, 20 personnes, puis on en manque encore. Mais ça, c'est aussi pour combler les besoins de logistique. Il y a beaucoup, beaucoup de transports en ce moment. Récupérer des camions, les demandes, les demandes, les demandes, ça fuse énormément. Donc là, on manque de personnel, mais on fait notre gros possible, on se démène.

Les ressources sont donc actuellement insuffisantes et précieuses pour la SOPFEU . À Roberval, les travailleurs fonctionnent habituellement avec 4000 tuyaux, en forêt. La société a reçu 1000 boyaux supplémentaires, mais ce n’est toujours pas suffisant.

Les pompes, scies mécaniques et boyaux sont réparés et lavés avant d’être renvoyés en forêt. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

En ce moment, on gère le matériel, [...] on second guess les gens pour s'assurer qu'ils vont bien utiliser ce qu'on leur donne en ce moment, parce qu'on est rationné, a ajouté Dave Taillon. On rationne nos équipes, mais en validant, en étant sûr que ce qu'on leur donne, c'est vraiment nécessaire. Parce qu'il n' y a pas de gestion d'écureuils en ce moment-là. Il faut que tout le monde prenne juste ce dont ils ont besoin en attendant d'en avoir plus, puis plus, puis plus.

Des travailleurs forestiers à l’aide de la SOPFEU

Par ailleurs, de nombreux travailleurs forestiers se sont également rendus sur le terrain pour prêter main-forte à la SOPFEU dans les dernières semaines. C’est le cas de Charles Aubut, qui a travaillé sur le feu 299 à Notre-Dame-de-Lorette, pendant une semaine. Il n’a pas hésité lorsqu’on lui a proposé d’aller aider la SOPFEU .

J'ai eu un appel, vendredi passé, de mon donneur d'ordre qui m'a demandé si ça m'intéressait d'aller combattre le feu au nord de Lorette, au kilomètre 31, sur la Zec Rivière-aux-Rats, a raconté le travailleur. Dans le fond, nos machines n’étaient pas loin, on était à proximité. Puis après ça, moi, ma réponse a été instantanément oui.

Charles Aubut a travaillé sur le feu de forêt de Notre-Dame-de-Lorette, dans le nord du Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Au départ, Charles Aubut n’a pas pu se rendre sur le terrain en raison de la fumée qui était trop dense dans le secteur. Même les pompiers au sol de la SOPFEU ne pouvaient pas aller travailler, c'était trop intense, a-t-il poursuivi. Je sais qu’au sud de Lorette, eux, il fallait qu'ils commencent. Après, c'est plus les tranchées, dans le fond, il fallait faire des tranchées pour stopper le feu.

Le travailleur forestier est revenu de Notre-Dame-de-Lorette vendredi, mais il demeure prêt à retourner sur le terrain si la SOPFEU le demande. On est toujours disponible, a-t-il conclu. C'est sûr qu'on ne veut pas jouer les superhéros, mais nous, le monde forestier, c'est nos emplois. C'est la forêt, on l'a à cœur. Donc, c'est sûr et certain que quand on a des demandes comme ça, on ne se pose même pas la question si on y va ou pas. Donc oui, je suis disponible en tout temps, j'attends le téléphone, puis on va y aller.

L’incendie de Notre-Dame-de-Lorette a été déclaré comme « contenu » par la SOPFEU.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson et de Jean-François Coulombe