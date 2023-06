Début du vote par anticipation pour les élections partielles fédérales au Manitoba

Les électeurs des circonscriptions manitobaines de Portage-Lisgar, dans le sud de la province, et de Winnipeg-Centre-Sud,ont commencé à voter par anticipation vendredi pour l’élection partielle fédérale.

Le jour du scrutin est prévu dans moins de deux semaines, SOIT le lundi 19 juin.

Dans la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud, le siège est vacant depuis le décès du député libéral Jim Carr, en décembre dernier en raison d’un cancer. Ce dernier a été élu pour la première fois dans cette circonscription en 2015.

John Helston, un des électeurs à s’être rendus vendredi à l’église Fort Garry United, un bureau de vote par anticipation, a déclaré que les soins de santé et les questions financières figuraient parmi ses principales attentes.

La santé est probablement plus importante que l’aspect financier pour nous, parce que nous sommes dans les dernières années de notre retraite , affirme l’octogénaire.

Annette Chatier souhaite également que les personnes âgées bénéficient d’une aide financière plus importante pour les prothèses auditives, les médicaments et l’épicerie.

En ce moment, nous devons nous démener pour garder un toit au-dessus de notre tête, de la nourriture dans notre réfrigérateur et encore nos médicaments. Ce petit peu d’argent qu’ils nous donnent semble n’être accordé qu’une seule fois. Ce n’est pas ce dont nous avons besoin, nous avons besoin de constance , souligne-t-elle.

Annette Chatier a voté par anticipation lors de l'élection partielle fédérale dans Winnipeg-Centre-Sud, vendredi. Photo : Radio-Canada

Des enjeux variés défendus par les candidats

Ben Carr, le fils du défunt, veut reprendre le flambeau, et il représente le Parti libéral lors de cette élection. Il dit vouloir faire de l’éducation son cheval de bataille.

Pour moi c’est de trouver des façons de travailler avec les jeunes et d’avoir des systèmes financés dans nos provinces qui travaille pour tous, pour les communautés autochtones et je pense que je peux faire une différence.

La candidate du Nouveau Parti démocratique (NPD) Julia Riddell mise sur la santé.

Pour moi, ce sont les soins de santé mentale universels. Je pense que c’est un des plus grands besoins. C’est un besoin depuis des décennies , dit-elle.

Le candidat pour le Parti vert Doug Hemmerling priorise les enjeux climatiques.

En tant que candidat du Parti vert, ma préoccupation principale est bien sûr l’urgence climatique que l’on vit actuellement ici au Canada et dans le monde entier , affirme-t-il

Le candidat conservateur Damir Stipanovic a décliné la demande d’entrevue. Dans son programme en ligne, il met l’accent sur la sécurité et la lutte contre l’inflation.

Selon l’observateur de la politique fédérale et directeur de la firme TACT, Jérémy Ghio, le Parti libéral est toujours favori dans la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud.

Vous savez, les élections partielles, c’est souvent utilisé pour envoyer un message. S’il y a une certaine fatigue envers le gouvernement Trudeau et s’il y a une certaine fatigue envers les libéraux, on pourrait peut-être décider en tant qu’électeur de se tourner vers le Parti conservateur.

Il ajoute que les conservateurs espèrent réduire l’écart avec le Parti libéral , s’il ne remporte pas l’élection dans la circonscription considérée comme un château fort libéral depuis 1988. Elle a seulement basculé aux mains du Parti conservateur, de 2011 à 2015, lorsque Joyce Bateman l’a représentée à Ottawa.

Un total de 48 candidats dont 42 indépendants s'affrontent dans Winnipeg-Centre-Sud.

Situation dans Portage-Lisgar

Dans la circonscription de Portage-Lisgar, les candidats sont le chef du Parti populaire du Canada Maxime Bernier, Branden Leslie pour les conservateurs, Kerry Smith du Parti libéral, Lisa Tessier-Burch du NPD et Nicolas Geddert du Parti vert.

Le siège de la circonscription de Portage-Lisgar était laissé vacant depuis le départ en février de la députée conservatrice Candice Bergen. Elle a été élue dans la circonscription pour la première fois en octobre 2009. Elle a été cheffe par intérim des conservateurs de février 2022, jusqu’à l’élection de Pierre Poilièvre à la tête du parti en septembre 2022.

Les électeurs de la circonscription de Portage-Lisgar ont élu des députés conservateurs, depuis 2003 avec les députés Brian Pallister et Candice Bergen. Le Parti réformiste du Canada et l’Alliance canadienne ont aussi détenu ce siège entre 1997 et 2003.

Le vote par anticipation se tient jusqu’à lundi.

Avec les informations de Lindsay Gueï et d'Alice Dulczewski