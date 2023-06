Danielle Smith annonce une enquête sur les incendies de forêt

Les conditions chaudes et sèches ont alimenté une saison d'incendies de forêt sans précédent en Alberta. La première ministre Danielle Smith a estimé cependant qu’il est nécessaire que la province se penche sur l’origine de certains brasiers.

Elle a fait savoir à cet effet que l’Alberta a fait appel à des enquêteurs spécialisés dans les incendies criminels, venus de l'extérieur de la province, car nous avons près de 175 incendies dont la cause n'est pas connue à l'heure actuelle .

L’annonce de la première ministre provinciale est intervenue au cours d'une émission pendant laquelle l’animateur lui a demandé comment elle entend concilier les politiques énergétiques de son gouvernement avec le lien établi par les experts entre la saison des feux de forêt extrême de cette année et le changement climatique.

Danielle Smith a répondu en disant craindre que des actes criminels délibérés ne soient à l’origine de certains des feux. Une réponse qui a semblé suggérer qu’elle minimise le lien entre les incendies de forêt et le changement climatique.

L’animateur est revenu à la charge, mais la première ministre albertaine a répondu plutôt que le gouvernement de l'Alberta devrait s’employer à construire des pare-feu autour des communautés. Il faut s'assurer que lorsqu'un feu de forêt se déclare, il ne se propage pas dans une ville, car c'est à ce moment-là que l'on se retrouve avec de vrais problèmes.

Vendredi, 73 feux sont encore actifs en Alberta. Photo : La Presse canadienne / Gouvernement de l'Alberta

Feux et changement climatique

D’après Xianli Wang, chercheur en incendie au Service canadien des forêts, le changement climatique est un facteur important, qui crée des périodes de sécheresse plus longues au cours de la saison des incendies [...] Cela crée plus de possibilités pour les incendies de se déclencher.

Xianli Wang note qu’environ la moitié des incendies de forêt qui se déclarent chaque année sont provoqués par la foudre, tandis que l'autre moitié est d'origine humaine.

Cependant, quelle que soit la manière dont ils se déclenchent, les conditions chaudes et sèches rendent le combustible – les plantes et les troncs d'arbres dans les forêts – plus sec. De ce fait, les feux brûlent plus intensément et couvrent une plus grande surface.

4 millions d'hectares brûlés au Canada

La superficie des terres brûlées au Canada a dépassé mercredi la barre des quatre millions d'hectares, faisant de la saison des incendies de 2023 la quatrième pire jamais enregistrée dans le pays, avant même que l'été n'ait officiellement commencé.

À l'échelle de l'Alberta, les brasiers ont consumé plus de 1,3 million d'hectares, soit l'équivalent de la taille d'un pays comme le Liban. Ce n'est pas un hasard. Le changement climatique joue un rôle majeur dans cette situation , tranche Xianli Wang.

D'autres politiciens canadiens ont également tenté de minimiser le lien entre le changement climatique et les incendies de forêt qui brûlent à travers le pays. C’est le cas notamment du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et de Maxime Bernier, chef du Parti populaire.

Avec les informations de La Presse canadienne