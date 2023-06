Un spectacle musical qui invite à se connecter à la forêt au Théâtre Cercle Molière

G’zaagiin Maleńki, je te promets une forêt est un spectacle qui est né d’une rencontre entre trois artistes d’origines différentes : Milena Buziak est d’origine polonaise, Marie-Hélène Massy-Émond est Abitibienne, et Emily-Marie Séguin est Française et Anishinabe.

De cette rencontre multiculturelle est né un spectacle intitulé dans les trois langues des artistes. G’zaagiin signifie je t’aime en anichinabé tandis que Maleńki signifie enfant en polonais.

Le spectacle d’une trentaine de minutes a la particularité d’être dénué de paroles. Seuls la musique, des bruitages et des sons de voix rythment ce voyage dont le but de Milena Buziak, productrice de la compagnie Voyageurs immobiles, était à l’origine de parler de politique aux tout petits.

Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble et qu'est-ce que c'est que le vivre tous ensemble sur ce territoire qu’on appelle aujourd’hui le Canada , questionne la musicienne compositrice Marie-Hélène Massy-Émond.

L’eau est un élément important dans le spectacle. L’eau fait partie de tout. Sans eau, pas de vie , explique la musicienne Emily-Marie Séguin.

Le son de l'eau est créé avec des bols Photo : Christian Leduc, Jonathan Lorange, Milena Buziak et la Maison Théâtre

À partir des bruits du printemps qui s'éveillent, de la nature qui s'éveille, de la chaleur qui arrive, certaines personnes vont voir un récit féministe. D'autres personnes vont voir un récit environnementaliste, un récit sur la colonisation et je pense qu'il y a de tout ça , précise Marie-Hélène Massy-Émond.

Pour elle, la notion de cycle est aussi importante. La construction de cette création-là s'est faite par l'idée du cycle, du cycle de la vie et le cycle des saisons.

En traversant ces cycles, on a aussi souhaité mettre en relation les tensions, les difficultés et notre rapport entre nos différentes communautés et notre histoire commune et respective en regard de la colonisation et de l'industrialisation , poursuit-elle.

« Cette forêt qu'on promet, c'est un endroit où on peut encore vivre. » — Une citation de Marie-Hélène Massy-Émond, musicienne compositrice

Ce spectacle a été créé par de longues séances d’improvisation en extérieur, en interagissant avec la nature.

C'est en interagissant avec la nature, en chantant sur le bord des rivières, dans la forêt, par improvisation, puis par réaction avec ces espaces-là que la trame s'est construite au fur et à mesure , explique Marie-Hélène Massy-Émond.

Le spectacle existe aussi dans sa version intérieure depuis 2022. Les adultes et les enfants sont assis au sol avec les artistes sous une canopée imaginaire créée par l’équipe avec des jeux d’éclairage.

Le spectacle "G’zaagiin maleńki, je te promets une forêt" a été créé en 2021 pour être représenté en pleine nature. Une nouvelle version pour la scène intérieure est présentée depuis 2022. Photo : LEDUC

Si le spectacle est pour les enfants à partir de 18 mois, Emily-Marie Séguin, musicienne compositrice, invite tout le monde à y assister et à y participer.

Pour moi, c'est vraiment une invitation familiale. Avec l’âge, on oublie de prendre soin de notre enfant intérieur, mais lui qui peut nous guider avec amour et avec espoir. C'est cette partie-là qui nous encourage et nous inspire , confie-t-elle avec émotion.

G’zaagiin Maleńki, je te promets une forêt sera présenté au Théâtre Cercle Molière dimanche 11 juin à 15 h 30. Une session questions-réponses est prévue pour les personnes qui le souhaitent après le spectacle.