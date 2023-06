Plus d’une centaine de manifestants se sont rassemblés devant l’édifice qui abrite l’Assemblée législative de la province, à Charlottetown.

À tour de rôle, ils ont affirmé leur appui à la directive ministérielle  (Nouvelle fenêtre) qui énonce les consignes pour respecter, accommoder et soutenir l'identité de genre, l'expression de genre et l'orientation sexuelle dans les écoles.

Ce rassemblement a été organisé en réponse à la récente distribution de tracts dans les boîtes aux lettres de certains citoyens et sous les essuie-glaces de leurs véhicules.

Êtes-vous inquiets pour les droits des parents dans les écoles? , y lisait-on. Les rédacteurs des tracts, qui ne s’identifient pas, mais fournissent une adresse courriel, remettent en question la politique en vigueur dans les écoles publiques de l’île, qui stipulent que le personnel scolaire ne doit pas informer les parents du fait que leur enfant veut utiliser un autre pronom à l’école, si l’élève ne donne pas sa permission.

Cette consigne existe pour protéger la sécurité des mineurs LGBTQ+ . Le Nouveau-Brunswick s’était doté d’une directive similaire, que le gouvernement progressiste-conservateur de la province vient d’abolir pour les moins de 16 ans.

On invitait le monde à nous rejoindre pour démontrer que la haine n’a pas une place ici à l’Île-du-Prince-Édouard , a expliqué Josie Baker, la directrice de PEERS Alliance, un organisme prince-édouardien formé en 1990 pour soutenir les personnes vivant avec le VIH et prévenir les infections transmissibles sexuellement.

Aujourd'hui, c'est vraiment une invitation à la communauté , a-t-elle mentionné lors du rassemblement de vendredi. On veut démontrer qu'il y a plein, plein, plein de gens qui sont en support et que notre communauté on n'a pas besoin d'avoir le niveau de peur qu’eux-autres ils veulent que nous sentions.

La ministre de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard, a pris la parole sur le parvis de Province House pour dénoncer la propagande anti- LGBT .

L'intolérance ou la haine, dans toutes leurs formes, sont des menaces importantes à notre communauté. Elles ne devraient pas être et ne seront pas acceptées , a déclaré Natalie Jameson.

Ses propos qui ont été applaudis par les manifestants.

Le premier ministre progressiste-conservateur de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, a été interpellé au sujet de ces tracts. Je crois qu’ils propagent des torts, ce dont nous n’avons pas besoin , a-t-il déclaré.

Au Nouveau-Brunswick, la révision de la politique 713, un ensemble de lignes directrices pour que les enseignants et le personnel scolaire sachent comment agir en présence d’élèves LGBTQ+ ou se questionnant sur leur identité, a mené à l’abolition de la consigne sur les pronoms pour les moins de 16 ans.

Ce que je peux dire, c’est que je n’ai pas l’intention de faire cela ici , a soutenu le premier ministre Dennis King, vendredi.

Les tracts distribués ces derniers jours encourageaient les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l’école ce vendredi, pour signaler leur opposition aux consignes pour protéger les élèves LGBTQ+ de l’île.

Par courriel, les conseils scolaires francophone et anglophone de la province ont indiqué que les taux de présence et d’absence dans ses écoles n’étaient pas différents de la normale, vendredi.

D’après le reportage de Gabrielle Drumond