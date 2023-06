Ça fait seulement 15 mois que l’ancien enseignant et directeur d’école Bill Hogan est ministre. Après un bref passage à la Sécurité publique, il a été propulsé à la tête du ministère de l’Éducation et de Développement de la petite enfance. C'était après le départ fracassant de Dominic Cardy en octobre dernier.

Élu pour la première fois en 2020, Bill Hogan n’a pas tardé à se montrer un fidèle défenseur des politiques de Blaine Higgs - malgré la grogne populaire.

Bill Hogan a d’abord dû affronter une meute de parents en colère sur les changements que voulait apporter son chef au programme d’immersion française dans les écoles anglophones. C’est d’ailleurs l’entêtement du premier ministre à changer ce programme sans données probantes qui a précipité la rupture de Dominic Cardy avec les conservateurs.

Parmi ses lieutenants les plus fidèles du premier ministre, Blaine Higgs peut compter sur Bill Hogan pour porter les réformes mêmes les plus impopulaires. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Devant la levée de boucliers des parents, des enseignants, les avis défavorables d’experts et la pression d’un caucus très divisé, le ministre Bill Hogan a dû faire marche arrière. Le programme d’immersion ne changera pas. Mais jusqu’à la dernière minute, il a défendu contre vents et marées la position du premier ministre.

Arrive la politique 713 sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles. Cette politique, qui a été mise en œuvre en août 2020 dans le système scolaire, avait fait jusqu’ici peu de bruit. Pour bon nombre de Néo-Brunswickois, ils en ont entendu parler pour la première fois quand un groupe de parents a manifesté lors d’une journée de formation pour des enseignants anglophones.

Du jour au lendemain, la révision de la politique 713 est devenue un élément principal du programme conservateur.

Talonné par l’Opposition et par les groupes de pression pour expliquer d’où vient cette urgence soudaine de réviser la politique, les explications de Bill Hogan tombent à plat. Bien que le ministre de l’Éducation répond volontiers aux questions des journalistes, il donne rarement des réponses éclairantes.

Est-ce que le ministre peut s’engager à fournir un inventaire complet des plaintes reçues , a demandé la cheffe de l’Opposition Susan Holt, lors de la période de questions le 17 mai.

Si elle veut voir ce que j’ai reçu, j’invite la cheffe de l’opposition à soumettre une demande d’accès à l’information.

Au mieux, il soutient que des centaines de parents leur ont écrit au sujet de la politique 713. Mais jamais n’a-t-il rendu ces documents disponibles.

Au lendemain des changements annoncés à la politique, quand l’animatrice de La matinale lui demande qui sont les enseignants qui réclament des changements, sa réponse : Des enseignants.

Son déficit de crédibilité augmente encore d’une coche alors qu’il soutient qu’il y a consensus au sein des troupes conservatrices, alors que huit députés - dont six ministres - dénoncent ouvertement le processus ayant mené aux changements.

Bill Hogan, le ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, soutient que des centaines de parents et d'enseignants souhaitaient les changements apportés à la politique 713. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Mais Bill Hogan persiste et signe.

Le Parti progressiste conservateur est de plus en plus divisé, de plus en plus publiquement. L’alliance des premières années, qui a permis à Blaine Higgs de ramener les finances publiques sur la bonne voie, est clairement terminée.

D’un bord, il y a des progressistes qui ruent dans les brancards. Et de l’autre, il y a le premier ministre et de fidèles alliés, qui poussent pour des politiques sociales plus conservatrices, Kris Austin et Bill Hogan en tête de lice.