Policier blessé à Gatineau : 19 accusations déposées contre les trois suspects arrêtés

L’incident est survenu alors que les agents de police répondaient à un appel signalant la présence de personnes suspectes à l’intérieur d’un véhicule près de la rue des Fleurs. Après une courte poursuite, un premier suspect a été interpellé dans un véhicule de marque Toyota RAV4. C’est lors de cette arrestation qu’un agent de police a été heurté par un autre véhicule qui a ensuite pris la direction de l’autoroute Guy-Lafleur avant d’être arrêté par la Sûreté du Québec (SQ) sur le territoire de Plaisance.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a autorisé, vendredi, la poursuite des suspects pour une kyrielle d'accusations.

Deux accusés de 18 ans et un autre de 15 ans

Résident de Montréal et âgé de 18 ans, le premier accusé fait face à neuf chefs d'accusation, dont agression armée et voie de fait grave contre un agent de la paix ainsi que vol d'un véhicule à moteur.

Une autre résidente de Montréal, aussi âgée de 18 ans, doit également répondre à quatre accusations, dont fuite, conduite dangereuse et possession d’un passe-partout automobile.

Un troisième suspect, âgé de 15 ans, fait pour sa part face à six accusations dont possession de biens criminellement obtenus, entrave et méfait de plus 5000 $.

À l’instar de plusieurs autres villes du Québec, Gatineau est confrontée à une hausse de vols de véhicules. Selon les chiffres du Bureau d’assurance du Canada, 127 véhicules ont été subtilisés cette année à Gatineau en date du 10 avril, alors qu'on en comptait seulement 74 à cette même période de l’année en 2022.