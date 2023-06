Roxanne Morin Fillion aura finalement son bras robotisé

Roxanne Morin Fillion doit amasser encore une dizaine de milliers de dollars afin d’avoir les 50 000 $ nécessaires à l’acquisition du bras robotisé. Elle attend un peu plus d’une centaine de personnes à l’événement à Chicoutimi.

Mme Morin Fillion est une jeune saguenéenne de 29 ans qui souffre de paralysie cérébrale de type quadriparésie spastique, depuis la naissance. Il s’agit d’une condition qui la limite grandement au niveau des bras et des jambes.

Elle a fait la rencontre d’une entreprise québécoise qui développe des bras robotisés, lors d’une participation aux Jeux du Québec à Drummondville en 2019.

Le bras robotisé s’installe directement sur son fauteuil [...] Pour eux [l’entreprise], elle serait probablement une bonne candidate. Puis effectivement, quand ils sont venus faire les tests cette année, Roxanne est quand même capable de manipuler le bras. C’est comme un troisième bras finalement , a expliqué sa mère, Nadine Fillion.

L'ajout d'un bras robotisé aiderait Roxanne Morin Fillion à gagner en autonomie. Photo : Radio-Canada / PHOTO : GRACIEUSETÉ

L’engin en question est doté d’articulations et de doigts, ce qui permettra à la jeune femme d’acquérir plus d’autonomie dans son quotidien et de pratiquer de nouvelles activités, comme la peinture. Pour la famille, la découverte de ce type de système est une sorte de libération.

« Cela va permettre d’arrêter de demander ou d’attendre après quelqu’un pour plusieurs tâches, comme ouvrir la porte du frigidaire. » — Une citation de Nadine Fillion, la mère de Roxanne Morin Fillion

Les membres de la famille ont organisé une série d’activités, depuis 2019, pour récolter la somme de 50 000 $ afin d'acquérir l'appareil, une tâche qui s’est avérée difficile.

On s’était dit que le tout serait ramassé en un an ou un an et demi, mais la pandémie est arrivée. Donc tout ce qu’on avait prévu comme des Bingos et de gros rassemblements a été annulé. Pendant ces années-là, on a fait des ventes de garage et on a reçu des dons , précise Mme Fillion.

Aujourd’hui, la jeune femme est tout près de son objectif avec une somme accumulée de 40 000 $. Le bras est déjà commandé. L'engin devrait être livré d’ici la fin de l’été 2023. Les sommes supplémentaires récoltées serviront à l’entretien de l’appareil.

Avec les informations de Simon Roy-Martel