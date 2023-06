Les constats d’infraction remis aux cyclistes en chute libre à Québec

Selon des données obtenues par Radio-Canada grâce à la loi d’accès à l’information, 269 constats d’infraction ont été remis à des cyclistes en 2022 sur le territoire de la Ville de Québec.

À titre de comparaison, en 2018, les policiers du SPVQ avaient décerné 907 contraventions à des adeptes du vélo. Cela représente une diminution de 70 % sur une période de cinq ans.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le SPVQ souligne avoir consacré sensiblement le même nombre d’heures à des opérations en matière de sécurité routière en 2022 que lors des années précédentes.

Prévenir les infractions

D’après le corps policier, l’évolution du nombre de constats remis à des cyclistes pourrait en partie s’expliquer par l’habitude consistant à annoncer à l’avance certaines opérations de sécurité routière.

Le but de ces annonces, c’est d’éviter la commission d’infractions plutôt que la répression. La raison est fort simple : on veut améliorer le bilan routier dans la ville de Québec. Donc, si on peut utiliser tous les moyens pour réduire au maximum le nombre d’infractions, sans que ça soit principalement la répression, bien, ça constitue une de nos stratégies , indique en entrevue à Radio-Canada David Poitras, sergent aux communications pour le SPVQ .

David Poitras souligne que la délivrance d’un constat d’infraction n’est pas une fin en soi. Photo : Radio-Canada

En d’autres mots, la présence policière aurait un aspect préventif sur la commission d’infractions, comme c’est le cas, notamment, lors des opérations radar déployées pour inciter les conducteurs à réduire leur vitesse.

Tendance québécoise

Le sergent Poitras fait d’ailleurs remarquer qu’on observe également une diminution du nombre de constats d’infraction remis à des automobilistes. Il ajoute que cette tendance s’inscrit à l’échelle provinciale.

« Il faut comprendre que le constat d’infraction ne constitue pas la finalité absolue. Donc, le jugement et le discernement de nos policiers sont toujours deux valeurs qui nous guident dans nos interventions. » — Une citation de David Poitras, sergent aux communications, SPVQ

La police de Québec avance en outre l’hypothèse selon laquelle la constante évolution du réseau cyclable jumelée aux nombreuses campagnes de sensibilisation au partage de la route pourrait expliquer une certaine prise de conscience des comportements délinquants et, ce faisant, une baisse des constats.

Les policiers de Québec participent chaque année à des campagnes de sensibilisation au partage de la route entre cyclistes et automobilistes. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bruno Giguère

Bon an mal an, le comportement le plus fréquemment sanctionné par les agents du SPVQ est celui d’avoir roulé sur le trottoir. Depuis 2018, 413 constats ont été remis à des cyclistes pour cette infraction prévue à l’article 492.1 du Code de la sécurité routière  (Nouvelle fenêtre) .

Viennent ensuite celle d’avoir conduit, la nuit, une bicyclette non munie d’un phare blanc (302 constats), l’absence d’un réflecteur blanc à l’avant (224 constats) et l’omission de se conformer à la signalisation (152 constats).

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Espaces inadéquats

Pour l’organisme Vélo Québec, le nombre plus élevé de constats d’infraction remis à des cyclistes pour avoir circulé sur le trottoir est étroitement lié à l’insuffisance d’aménagements permettant d’assurer leur sécurité sur les routes.

Quand on constate un problème de cyclistes qui roulent sur le trottoir, c'est généralement le signe qu'ils n'ont pas d'infrastructure cyclable sécuritaire pour circuler , fait valoir Magali Bebronne, directrice des programmes et porte-parole chez Vélo Québec. Si on se préoccupe de ce genre de choses, la première chose à faire, c'est de développer vraiment des infrastructures cyclables où les cyclistes vont se sentir en sécurité et là, je peux vous garantir que vous verrez pas mal moins de cyclistes rouler sur des trottoirs.

Magali Bebronne soutient que le développement d’infrastructures cyclables contribue à réduire le nombre de cyclistes blessés lors de collisions avec un véhicule. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

En 2020, le Québec comptait 4,5 millions de cyclistes, soit 250 000 de plus qu’en 2015. Cela représente une augmentation de 5,55 %.

Moins de collisions avec blessés

Si l’on se réfère à la Banque de données des statistiques officielles sur le Québec  (Nouvelle fenêtre) , entre 2015 et 2020, le parc automobile québécois a crû de 8,3 %, passant de 6 310 810 à 6 834 681 véhicules.

Au cours de la même période, le nombre de cyclistes blessés lors de collisions avec un véhicule a diminué de 33,7 %, passant de 1896 en 2015 à 1257 en 2020.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Magali Bebronne voit une corrélation directe entre l’amélioration de la sécurité des personnes circulant à vélo et le développement en continu du réseau cyclable au Québec.

« Malgré la hausse du nombre de véhicules en circulation, on a pu constater une baisse du nombre de victimes de collisions à vélo. Alors ça, c'est vraiment le signe que la sécurité, elle passe avant tout par les infrastructures. » — Une citation de Magali Bebronne, directrice des programmes et porte-parole, Vélo Québec

Les données obtenues auprès de la Ville de Québec grâce à la loi d’accès à l’information révèlent par ailleurs que depuis l’année 2021, circuler avec une bicyclette assistée sans porter un casque protecteur fait partie des infractions les plus couramment sanctionnées par le SPVQ .

Règlement mal adapté

Une évolution qui coïncide avec le lancement, en mai 2021, du service de vélopartage àVélo, lequel offre entièrement aux usagers des bicyclettes à assistance électrique.

Magali Bebronne soutient qu’une bonne partie de la population ignore que le port du casque est obligatoire lorsqu’on circule sur un chemin public avec une bicyclette assistée. Elle ajoute que ce règlement se marie mal aux systèmes de vélopartage.

La hausse des constats d'infraction liés au port du casque obligatoire pour les utilisateurs de bicyclette assistée à Québec coïncide avec la mise en service du système de vélopartage àVélo. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Louis-Simon Lapointe

En partant, c'est une obligation qui est un petit peu difficile à appliquer parce que le principe même d'un système de vélo en libre-service, on le sait, on le voit dans toutes les villes où c'est utilisé, c'est que c'est un usage spontané. On peut venir en bus le matin et puis décider de repartir en vélo en libre-service en après-midi. Alors, fondamentalement, les vélos en libre-service sont assez mal adaptés à cette obligation de port du casque , fait valoir la porte-parole de Vélo Québec.

Mme Bebronne croit qu’il pourrait être plus pragmatique et réaliste d’abaisser la vitesse des vélos en libre-service pour amener le risque associé à leur utilisation à un niveau comparable aux autres types de vélo. Une approche qui permettrait selon elle de lever l’obligation du port du casque pour les usagers de services comme àVélo.

Avec la collaboration de Marie-Claire Giffard