Après une année de fortes vagues en 2022, Médias ténois va de l’avant

L’année 2022 a vu le départ de Maxence Jaillet, à la barre de l’organisme pendant plus d’une décennie. C’est sous sa gouverne que Médias ténois a été créé en 2021, pour fusionner le journal hebdomadaire L’Aquilon et Radio Taïga.

Une plateforme web et un magazine, Articles de l’Arctique, se sont ajoutés aux produits offerts aux Franco-Ténois, mais aussi à un public francophone fidèle provenant d’un peu partout dans le monde.

Une nouvelle direction générale a été embauchée en mai 2022, mais la situation a tourné au fiasco peu de temps après, selon le directeur, Nicolas Servel. Sans s’épancher sur cet épisode, il laisse entendre que l’équipe a été plongée dans un environnement de travail malsain.

Il faut féliciter les employés qui, au regard de comportements inacceptables portant atteinte à la personne, à l’identité, n’ont pas accepté de subir et n’ont pas fui , a-t-il dit lors de l’assemblée.

Nicolas Servel est le directeur de Médias ténois. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

M. Servel, qui a continué ses tâches de directeur de la programmation à distance à la suite d’un déménagement à l'extérieur du territoire, a repris la gouvernance de l'organisme par intérim, pour être finalement nommé officiellement pour le poste. Il a fallu s’adapter rapidement tous ensemble pour trouver des solutions , a-t-il mentionné devant la vingtaine de personnes présentes à l’assemblée générale annuelle (AGA) dans la salle et en ligne.

Une vingtaine de personnes étaient présentes lors de l'assemblée générale annuelle de Médias ténois, le 8 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

Réussir et aller de l’avant

Nicolas Servel a mentionné être fier du chemin parcouru en 2022. On a réussi en équipe à rester unis face à des situations difficiles. Avec trois changements de direction dans l’année, l’arrivée de nouveaux employés [...] on a réussi tous ensemble à rester solidaire.

Lors de l’ AGA , la présidente Natalie Labossière a parlé d’un organisme qui a encore beaucoup à développer. Médias ténois, on a l’impression que c’est là depuis toujours, alors que c’est vraiment une nouvelle entité. [...] Le potentiel de Médias ténois reste à développer.

Pour 2023, l’équipe espère accentuer la présence de Médias ténois sur le web, tout en maintenant ses formats plus traditionnels. On va se concentrer à développer de nouvelles façons d'aller en ligne et d’être accessible plus rapidement, plus globalement , dit Nicolas Servel.

La présidente de Médias ténois, Natalie Labossière. Photo : Radio-Canada / Julie Plourde

États financiers stables

Médias ténois a terminé son exercice financier avec un déficit de 158 269 $, pour des revenus de 997 444 $ et des dépenses de 1 155 713 $. Le déficit est dû en partie à l’indemnité de départ versée au directeur sortant et les frais entourant les changements de direction.

La moitié de ce déficit, soit 80 000 $, est attribuable à la mauvaise créance d’une agence de placement publicitaire, qui était sous contrat avec le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Le recouvrement des sommes dues à Médias ténois a occupé une grande partie du mandat de son directeur en 2022 et se poursuivra en 2023. Nicolas Servel est toutefois optimiste que les sommes pourront être récupérées.

Mis à part cette difficulté, Nicolas Servel estime que Médias ténois est dans une position financière enviable par rapport aux autres médias communautaires au pays. « Ce n’est pas tous les médias communautaires qui peuvent bénéficier d’un fonds de fonctionnement de la part de Patrimoine canadien. »

Pas de nouveaux visages dans le conseil d'administration

Trois postes d’administrateurs devaient être pourvus lors de l’ AGA . Deux administrateurs sortants, Nancy Bélanger et Antoine Gagnon, ont accepté un nouveau mandat de deux ans et ont donc été réélus sans opposition. Il reste encore un an au mandat de la présidente, Natalie Labossière, et du trésorier, Pierre Cook.

Face à l’absence de candidatures pour pourvoir le troisième poste d’administrateur, le nouveau conseil d’administration s’est engagé à trouver un candidat dès que possible.