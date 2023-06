Les jeunes du Nunavik conviés à des camps d’été éducatifs et ludiques

L’Administration régionale Kativik (ARK) va lancer sous peu sa troisième saison de camps d’été ESUMA, qui vise à élargir les horizons et alimenter la curiosité des jeunes Nunavimmiut par le biais de différentes activités éducatives.

Les instigateurs d’ESUMA souhaitent ainsi favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes de 10 ans et plus.

Ça a été démontré que pendant les longs congés, il y a une forme de glissade des apprentissages vers le bas. On veut leur donner une chance de continuer à être stimulés, même si c’est juste pendant quelques semaines. Mais c’est surtout pour avoir du plaisir! , explique le coordonnateur d’ESUMA à l’ ARK , Olivier Morin.

Olivier Morin et son équipe souhaitent que les jeunes Nunavimmiut aient une chance équivalente de profiter d’activités estivales intéressantes. Photo : Radio-Canada

Science, sport et art

Les jeunes participants auront accès à une gamme variée d’activités, concentrées surtout dans les domaines sportifs, scientifiques et artistiques.

Parmi les activités offertes, l’école de taekwondo Impact, basée à Almonte en Ontario, sera à Kuujjuaq du 12 au 30 juin pour initier les jeunes au sport.

Le copropriétaire de l’école, Mickey Veraldi, souhaite notamment transmettre aux participants la philosophie derrière l’art martial, et non seulement des techniques de combat.

Quand on bâtit nos programmes, c’est basé sur le respect. On enseigne les valeurs de la courtoisie, de l’intégrité, de la persévérance, du contrôle de soi. [...] On souhaite bâtir la confiance en eux tout en ayant du plaisir , explique Mickey Veraldi.

Les participants pourront comprendre les bases de ce sport d'origine sud-coréenne. (Photo d'archives) Photo : Envato / Amanda Yong

Aussi à Kuujjuaq, il sera possible de participer aux activités d’ESUMAVIK, qui visent à initier les jeunes à la pensée critique, aux outils de communication et à la prise de parole en public.

Inspirer les Nunavimmiut par l’art

À Puvirnituq, les jeunes pourront quant à eux participer aux activités artistiques du Studio 55.

La conseillère pédagogique à la Commission scolaire Kativik Ilisarnilirinik, Nathalie Claude, est derrière le projet.

Elle compte familiariser les participants à l’utilisation des nouvelles technologies dans l’art, comme la vidéo et les projections immersives.

Nathalie Claude souhaite diriger l'œuvre vers le thème de l'environnement et la contamination des sols dans la région. (Photo d'archives) Photo : Administration régionale Kativik

Les participants vont ainsi réaliser une œuvre collective, qui devrait être présentée au Musée national des beaux-arts du Québec, l’hiver prochain.

Les jeunes sont bien plus intéressés par les nouvelles technologies que par les petits crayons de couleur. [...] Je trouvais ça pertinent aussi qu'ils aient un réinvestissement de ce qu’ils ont fait au courant de l’été en partageant avec le musée , explique Nathalie Claude.

L'oeuvre devrait être présentée dans le cadre d'une exposition au Musée national des beaux-arts du Québec. (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Du côté de la science, les organismes Aléo VR et Folie technique seront de passage dans les communautés de Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Ivujivik et Kuujjuarapik.

Les organisateurs vont ainsi introduire les jeunes aux possibilités de la réalité virtuelle et à différentes expériences scientifiques ludiques.

C’est surtout une opportunité pour que les jeunes soient en action et allumés par différentes choses, autant l’électronique, les nouvelles technologies, la chimie, etc. D’avoir des occasions d’aller dehors et profiter d’activités en lien avec leur quotidien , explique la cofondatrice d’Aléo VR, Catherine Bazinet.

Les participants pourront explorer l'univers de la réalité virtuelle grâce aux ateliers offerts par Aléo VR et Folie Technique. Photo : Aléo VR

Dans les communautés de Salluit et Inukjuak, ce sera plutôt l’entreprise Fablab qui offrira une série d'ateliers scientifiques.

Les participants pourront surtout en apprendre davantage sur l’impression 3D.

Quelques jours avant le lancement officiel de sa saison, l’équipe d’ESUMA se dit prête à accueillir les jeunes. Des places sont encore disponibles dans tous les camps offerts.