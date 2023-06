Ces élèves d’Edmonton produisent leur propre énergie renouvelable

Dans une salle de classe remplie d’outils et d’ordinateurs, les membres du club des énergies renouvelables de l’école secondaire Jasper Place s'affairent sous la supervision d’Ian Doktor.

Je veux qu’ils comprennent les pour et les contre des énergies renouvelables, explique le professeur de sciences. En plus des aspects techniques, je veux qu’ils apprennent où ces technologies peuvent être utilisées pour diminuer notre empreinte carbone.

Le club a été créé l’an dernier grâce à une bourse de 5000 $ de l’organisme Inside Education. L’argent a permis d’acquérir quelques petits panneaux solaires que les élèves ont installés sur le toit de l’école. Les élèves ont donc appris comment fonctionnent ces panneaux solaires, et comment maximiser leur production d’électricité.

Cette année, ils ont notamment connecté ceux-ci à une batterie qui servait ensuite à charger les téléphones des élèves dans une salle de classe.

L’expérience semble avoir contribué à créer des vocations. C’est le cas de Carson Woodruff, un élève de 10e année qui a travaillé sur les panneaux solaires. Il souhaite enseigner les sciences plus tard, et croit que ce sera à sa génération de régler le problème des changements climatiques.

« Je suis encore jeune, mais on nous a transmis cette responsabilité. C’est important d'apprendre comment ces choses fonctionnent et de travailler à rendre le futur meilleur pour nous, nos enfants et nos petits enfants. » — Une citation de Carson Woodruff, élève de 10e année

De l’installation à la construction

Après le succès des panneaux solaires, Ian Doktor et ses élèves ont décidé de pousser l’expérience plus loin cette année. Grâce à une autre bourse de 5000 $ pour acheter des matériaux, ils ont fabriqué leur propre éolienne. Celle-ci a en bonne partie été construite à l’aide d’une imprimante 3D.

M. Doktor savait que j’aimais apprendre en expérimentant, par essai et erreur , raconte Margarita Shipelevichm qui termine sa 11e année. On a assemblé des choses. On a vu ce qui ne fonctionnait pas et on a appris de ces erreurs.

Les élèves ont dû réparer l'éolienne quand celle-ci s'est brisée après avoir été laissée sur le toit de l'école pendant une fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Le défi technique était d’ailleurs considérable pour les jeunes impliqués dans le projet. La première mouture de l’éolienne est tombée et s’est brisée en plusieurs morceaux la première fois qu’ils l’ont installée sur le toit de l’école.

Garder le moral face aux changements climatiques

Malgré tout, Margarita Shipelevichm ajoute que cette activité parascolaire l’aide à combattre l’écoanxiété qu’elle ressent parfois. Les changements climatiques sont terrifiants, en particulier en tant qu’élèves du secondaire. Nous savons que nous avons le reste de notre vie à vivre et les changements se produisent à grande vitesse. Ma génération va devoir trouver des solutions pour s’adapter.

Encore aujourd’hui, on voit la ville couverte de fumée , ajoute Ian Doktor. Ça peut être déprimant de voir ça et de se dire qu’il n’y a rien qu’on puisse faire. Des projets comme celui-ci aident à trouver des solutions, mais servent surtout à montrer aux élèves qu’ils peuvent faire une différence.

L’an prochain, les élèves espèrent notamment tester un nouveau modèle d’éolienne et alimenter une petite station météo avec l’électricité produite par leurs panneaux solaires afin d’étudier l'évolution du climat autour de leur école.