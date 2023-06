Deuil périnatal : un congé plus long réclamé pour les deux parents

Un vrai congé, pour que les deux parents puissent vivre leur deuil : c'est ce que souhaitent Catherine Bisson et Tommy Girard, un couple de Québec qui ont perdu leur fille à la naissance en janvier dernier.

Leur bébé est décédé à la suite de complications lors de l'accouchement.

Catherine et Tommy se relèvent difficilement du pire drame de leur vie. Ça a été difficile. On a traversé les derniers mois un peu comme dans un brouillard résume Tommy. Ils s'estiment malgré tout chanceux dans les circonstances, ayant bénéficié d'un solide réseau de proches et d'aide professionnelle.

Suite au décès de leur fille, Catherine a eu droit à 18 semaines de prestations du Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Tommy, lui, a eu droit à deux semaines de prestations. Par chance, son employeur lui a accordé deux semaines de congés supplémentaires, plus que le minimum prévu par la loi.

Catherine et Tommy veulent que les parents aient plus de temps pour vivre leur deuil. Photo : Radio-Canada

Retourner au travail après seulement deux semaines aurait été impensable pour eux, tant la douleur était vive.

Ils se remémorent des lendemains difficiles, marqués par une profonde tristesse, des cauchemars, des problèmes de sommeil, des épisodes d'angoisse et de stress.

Dans ce contexte-là je pense que j'aurais pu me convaincre que j'étais capable d'aller travailler songe Tommy. Mais c'est sûr et certain que j'aurais "crashé" après un mois ou deux.

« Deux semaines [de prestations], c'est trop peu, je peux pas croire que quelqu'un après deux semaines c'est réglé. » — Une citation de Tommy Girard

Modifier la loi

Lors d'une grossesse interrompue avant le début de la 20e semaine, la loi prévoit un congé de trois semaines pour la personne ayant porté l'enfant et aucun congé pour l'autre parent.

Lors d'un décès survenu après la 20e semaine, la personne ayant porté l'enfant a droit a des prestations s'étalant sur 18 semaines. Le parent non-porteur a droit à un congé de cinq jours.

Catherine Bisson Photo : Radio-Canada

Tommy et Catherine croient que la réglementation devrait être modifiée pour que les deux parents obtiennent un congé plus long. Retourner travailler trop vite, peut causer plus de torts que de bien.

C'est pas comme ça que le corps fonctionne, c'est pas comme ça que l'esprit fonctionne, c'est pas comme ça que le cœur fonctionne , considère Catherine. Le travail c'est malheureusement pas en ce moment une priorité.

Cette bonification de la RQAP permettrait aux deux parents de s'entraider mutuellement dans cette épreuve.

« C'est tellement peu que de s'offrir quelques semaines supplémentaires pour absorber une vie entière sans son enfant. » — Une citation de Catherine Bisson

Changer les mœurs

Le mois dernier, le député de Québec solidaire, Sol Zanetti, a parrainé et déposé une pétition de plus de 5000 signatures visant à accorder un congé de cinq semaines aux deux parents en cas de deuil périnatal.

Selon lui, le rôle de l'homme, du père dans la société est appelé à changer.

C'est un deuil important, un deuil qui doit se vivre à deux , croit-il. Les hommes ont des émotions pis c'est correct. Faut qu'il les vivent, faut qu'ils les traversent.

Sol Zanetti est député de Québec solidaire dans la circonscription de Jean-Lesage et porte-parole du deuxième groupe d’opposition pour la famille. Photo : Radio-Canada

Il aimerait que le gouvernement se penche sur une possible réforme du code du travail et du RQAP, à la reprise des travaux parlementaires à l'automne. Une telle mesure ne coûterait pas si chère à la société et n'ébranlerait pas les colonnes de chiffres des finances publiques du Québec, selon lui.

Le député rappelle qu'une autre pétition, déposée en avril 2012, avait récolté plus de 12 200 signatures. Elle avait été parrainée à l'époque par la députée péquiste Carole Poirier.

Vendredi après-midi, le cabinet de la ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale Kateri Champagne Jourdain n'a pas été en mesure de commenter le dossier.

Du temps pour panser les plaies

Catherine et Tommy reçoivent de l'accompagnement des Perséides, un organisme qui épaule les parents et proches qui vivent un deuil périnatal.

Comme eux, l'organisme basé à Québec est en faveur de la modification de la loi pour accorder un congé plus long aux parents endeuillés.

Isabelle Caron est intervenante et formatrice en deuil périnatal à l'organisme Les Perséides, à Québec Photo : Radio-Canada

C'est vraiment essentiel lance sans hésitation Isabelle Caron, intervenante et responsable de la formation au sein des Perséides.

Elle dit constater le manque d'aide pour les parents non-porteurs au quotidien .

Si il n'y a pas cet espace-là et qu'il faut retourner travailler demain matin, quand est-ce qu'on fait notre deuil? Quand est-ce qu'on vit notre deuil? On revient le soir pis il faut qu'on s'occupe de sa conjointe qui est complètement dévastée? questionne-t-elle.

Beaucoup de tabous subsistent encore concernant le deuil périnatal. Certains parents hésitent encore à parler publiquement de leur vécu, ou dissimulent leur fausses couches.

Les Perséides ont lancé au cours des derniers mois un nouveau groupe d'entraide pour les parents non-porteurs. Des rencontres virtuelles sont organisées toutes les deux semaines.

En 2022, l'organisme a soutenu 159 familles et effectué plus de 536 rencontres avec des parents vivant un deuil périnatal.