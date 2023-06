C’est le groupe ukrainien Balaklava Blues, dont la musique est estampillée « ethno-shock » et « black folk » qui ouvrira le festival le mercredi 9 août.

Du hip-hop cubain, de la musique traditionnelle québécoise, du gospel ou encore du folk rock innu font partie du programme. Au total cette année, ce sont 80 spectacles qui sont prévus. Des spectacles pour tous les goûts , indique la directrice générale du festival, Malika Bajjaje.

Plusieurs activités sont prévues en plus des spectacles comme des échanges avec les artistes et de la danse. Comme l’explique Mme Bajjaje, pendant plusieurs jours, Sherbrooke deviendra un village du monde . Une façon de voyager, tout en restant ici.

Cela sera notamment possible grâce à des chapiteaux comme le Pub irlandais, le Palais de l'Orient ou encore le Shack d'Amérique. Il y a une bonne ambiance à l’intérieur avec un espace intimiste qui est différent des scènes à l'extérieur , poursuit Mme Bajjaje.

« Dans ces chapiteaux, le temps arrête pour nous permettre de voyager. C’est ce qui est fantastique. » — Une citation de Malika Bajjaje, directrice générale du festival

Il s’agira de la 26e mouture du Festival des Traditions du monde de Sherbrooke.