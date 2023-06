Des citoyens de Chibougamau satisfaits de l’indemnisation du gouvernement Legault

Le conseiller municipal de Chibougamau, Claude Girard, estime que ce montant tombe à point pour lui et sa conjointe, accompagnés de sept enfants. On n’avait aucune attente, j’ai vu les nouvelles ce matin, et je n’avais aucune attente de la part du gouvernement , a-t-il assuré. L’évacuation de Chibougamau a forcé plusieurs réfugiés à couvrir des dépenses non prévues de nourriture, de logement, de déplacement, ou encore de vêtement.

Le conseiller municipal de Chibougamau Claude Girard s'est réfugié à Roberval avec sa famille. Photo : Radio-Canada

Justement, ce matin, je perdais mes culottes, donc je suis arrêté me chercher une ceinture pour attacher ça, mais oui, il y a des frais encourus avec ça , a ajouté Claude Girard, une teinte d’humour dans la voix.

« C’est un beau cadeau »

D’autres citoyens de Chibougamau tiennent à remercier le gouvernement Legault pour cette aide bien accueillie. On défraie des sous et le gaz [...]. Moi, je trouve que c’est un beau cadeau quand même , a lancé un évacué.

On est bien chanceux d’avoir un gouvernement de même qui nous aide, et le personnel ici, on est très gâté , a conclu un autre citoyen réfugié à l’aréna de Roberval.

À compter du 14 juin, les personnes évacuées pourront faire leur réclamation sur le site Internet quebec.ca/aide-sinistre,  (Nouvelle fenêtre) a précisé François Bonnardel.

Communautés autochtones

Un autre programme d'aide sera mis sur pied pour aider les communautés autochtones qui ont dû évacuer, comme Oujé-Bougoumou et Opitciwan. C'est le gouvernement fédéral qui en fera l'annonce. J'ai parlé à ma collègue Patty Hajdu ce matin, la ministre, a affirmé le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière. Elle m'a confirmé que les Premières Nations ne seront pas oubliées, mais pas du tout. Alors, via Service autochtone, on va être capable de les dédommager, de les aider, et ça, c'est très rassurant.

Les membres de la communauté d'Oujé-Bougoumou se sont réfugiés à Saguenay, alors que ceux d'Opticiwan se trouvent à Roberval et à Mashteuiatsh.

Avec les informations d'Annie-Claude Brisson