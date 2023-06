Avis en vigueur concernant l’eau potable pour certains secteurs du Grand Sudbury

Santé publique de Sudbury et Districts vient d’émettre un avis concernant l’eau potable pour certains secteurs du Grand Sudbury. L’avis concerne les secteurs situés au nord de l'adresse 138 chemin Skead jusqu’au chemin Old Skead, incluant les rues adjacentes.

Un avis concernant l’eau potable signifie que les gens qui tirent leur eau du réseau municipal ne devraient ni la boire, ni l’utiliser pour faire du jus ou une préparation pour nourrissons.

Il faut éviter aussi de l'utiliser pour fabriquer de la glace, pour cuisiner, ou encore pour laver les fruits et les légumes crus ou même pour se brosser leurs dents.

Santé publique de Sudbury et Districts rappelle que faire bouillir l’eau ne la rendra peut-être pas propre à la consommation.

L'organisme recommande d’utiliser de l’eau provenant d’une autre source, comme de l’eau en bouteille.

Toutefois, Santé publique de Sudbury et Districts indique que l’eau du réseau municipal peut être utilisée pour faire la lessive et pour le bain (sauf pour les jeunes enfants qui risqueraient d’en avaler).

Un distributeur mobile d’eau disponible

La Ville du Grand Sudbury avise la population que le distributeur mobile d’eau sera dans le secteur concerné et que les citoyens peuvent apporter leurs propres contenants pour les remplir.

La Santé publique demande à la population de la zone cible d’attendre ses recommandations avant de recommencer à consommer l’eau municipale.

SelonBurgess Hawkins, gestionnaire à la Division de la protection de la santé de Santé publique, une perte de pression aurait compromis la salubrité de l’eau potable.

Santé publique de Sudbury et Districts assure qu’elle continue de surveiller la situation et qu’elle avisera la municipalité lorsque l’avis concernant l’eau potable aura été annulé et la population sera mise au courant.