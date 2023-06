L’Université Laurentienne veut vendre certains de ses terrains à l’Ontario

Selon le vice-recteur par intérim pour les finances et l’administration, Michel Piché, la sélection des sites a été faite en se basant sur une étude datant de mai dernier, alors que l’Université était dans le processus de la LACC .

En tout, la proposition concernerait plus de 27 hectares soit 9 % des plus de 300 hectares occupés par l’Université.

Cinq édifices de l'établissement universitaire sont également concernés par le processus notamment, la Résidence Est, le Centre pour la vitalité des lacs Vale et édifice du bassin d’alimentation, l’Université de l’École de Médecine du Nord de l’Ontario , l'édifice des sciences de la santé, et l'édifice de la sécurité et de l’entretien.

Toutefois, l'Université Laurentienne ou l’Université de l’École de Médecine du Nord de l’Ontario pourront les louer entièrement ou partiellement pour les occuper.

Dans le but de respecter son engagement nature positive , la Laurentienne indique que les espaces verts et sentiers ne figureront pas dans sa proposition.

« On a exclu tous ces terrains-là (les sentiers et les espaces verts). Il n’y a rien à l’extérieur de l’Université. » — Une citation de Michel Piché, Vice-Recteur par intérim Finances et Administration

Réactions à la proposition

La présidente de la Coalition Bien-Vivre de Sudbury, Naomi Grant, pour qui la préservation des espaces verts est une priorité depuis la mention de la possibilité de vente en 2021, a plutôt bien accueilli la nouvelle.

Nous sommes très heureux que l'utilisation des espaces verts et des sentiers de la Laurentienne par la communauté ait contribué à orienter les décisions, indique-t-elle.

Lors d’une marche organisée par l’organisme en 2021, elle soulevait ses craintes pour l’avenir des espaces verts qui entourent l’université.

Naomi Grant espère que la carte qui indique les délimitations exactes de cette proposition sera bientôt rendue publique. Photo : Radio-Canada / CBC

Toutefois, Mme Grant espère que les sentiers et espaces verts de l’institution soient formellement protégés, pour éviter de faire face aux mêmes frayeurs dans le futur.

À l’avenir, je souhaiterais simplement une protection officielle de la zone, qu’il s’agisse d’une conservation, ou d’une protection juridique à long terme, pour qu’on ne se retrouve plus jamais dans cette situation de peur de perdre l’espace vert et les sentiers. affirme Mme Grant.

De son côté, le député néo-démocrate de Sudbury, Jamie West, est plutôt optimiste quant à cette décision.

C’est la province qui obtiendra les biens immobiliers donc l’Université pourra continuer avec les études, le travail et payer ses dettes, donc pour moi c’est le meilleur d’une mauvaise situation, dit-il.

Le gouvernement ontarien a offert d’acheter 53,5 millions de dollars de biens immobiliers à l’Université Laurentienne en mai dernier.

L’institution espère pouvoir terminer les négociations et discussions autour de la vente d’ici le 28 novembre 2025.

Avec les informations de CBC