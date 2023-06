L’allègement du port du masque est le résultat direct des faibles cas de COVID-19 et de transmission des maladies respiratoires, du faible nombre des hospitalisations et des taux élevés de vaccination et d’immunité hybride , a déclaré vendredi le centre hospitalier par voie de communiqué.

Le masque ne sera plus obligatoire dans les espaces publics de l’Hôpital d’Ottawa, qui comprennent les corridors, les cafétérias et les ascenseurs , ainsi que les secteurs non cliniques .

Le port du masque demeurera obligatoire à l’urgence de l’Hôpital d’Ottawa. De plus, les patients devront le porter en tout temps dans l'hôpital.

L’Hôpital d'Ottawa souligne que cet allègement pourrait être « ajusté en fonction de l’évolution de la situation ». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Le masque sera également requis pendant les soins aux patients, dans les chambres des patients et dans les unités touchées par une éclosion , souligne l’hôpital dans son communiqué.

Cet allègement s’appuie aussi sur des changements similaires récemment intervenus dans d’autres hôpitaux régionaux et sera ajusté en fonction de l’évolution de la situation comme nous le faisons avec toutes nos politiques sur le port du masque , précise par écrit l’Hôpital d’Ottawa.

L’Ontario a levé l’exigence du masque obligatoire dans les hôpitaux le 11 juin 2022, mais plusieurs hôpitaux d’Ottawa et de l’Est ontarien avaient choisi de maintenir cette mesure pour limiter la propagation du virus causant la COVID-19.

Le 15 mai dernier, l’Hôpital Montfort à Ottawa a allégé ses exigences concernant le port du masque. Le port du masque est recommandé, mais il n’est plus obligatoire dans les zones publiques et non cliniques, telles que les corridors, les ascenseurs et la cafétéria , peut-on lire sur le site web de l’hôpital.

Des allègements similaires sont désormais en vigueur à l’Hôpital communautaire de Cornwall; l’Hôpital Queensway Carleton; l’Hôpital Glengarry Memorial; au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO); à l’Hôpital général de Brockville; l’Hôpital régional de Pembroke; l'Hôpital mémorial du district de Carleton Place, l’Hôpital général d’Almonte et l’Hôpital du district de Kemptville.

D'autres hôpitaux de la région continuent à exiger le port du masque au sein de leurs établissements. C’est notamment le cas de l’Hôpital général de Hawkesbury, de l'Hôpital du district de Perth et de Smiths Falls, l’Hôpital du district de Deep River, l’Hôpital Victoria de Renfrew et l’Hôpital mémorial du district de Winchester.