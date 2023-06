Troisième lien : « la décision sera revue tous les 5 ans », dit Legault

Le dossier du troisième lien a ressurgi à l'Assemblée nationale, vendredi, lors du bilan de la session parlementaire. Talonné de questions, le premier ministre François Legault a fait savoir que la décision d’abandonner la portion autoroutière du projet « va être revue tous les 5 ans », selon le trafic sur les deux ponts reliant Québec et Lévis.

Alors qu’il dressait le bilan de sa session parlementaire, le premier ministre a à nouveau dû se justifier sur l’abandon de sa promesse électorale phare. Il a répété avoir pris une décision dans l’intérêt commun, sur la base d'études qui ne justifiaient plus la construction d’un lien autoroutier.

Le chef de la CAQ a tout de même affirmé qu'il faut voir comment va évoluer le développement du trafic Québec-Lévis et Lévis-Québec dans les cinq prochaines années .

François Legault a reconnu, une nouvelle fois, que cette décision a déçu des députés et des citoyens de la Rive-Nord et de la Rive-Sud .

« C’était une décision qui était difficile, car ne pas construire un troisième lien, ce n’est pas une solution "blanc ou noir", ce n’est pas idéal. Comment faire pour que les gens ne soient pas déçus? On a fait le mieux qu’on pouvait. » — Une citation de François Legault, premier ministre du Québec

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a aussi été invitée à commenter le dossier. Elle assure que le projet continue d’avancer.

J’ai eu justement une rencontre très fructueuse cette semaine, mais ce que j’ai dit, c’est qu’on veut prendre le temps de le faire comme il faut et choisir le bon tracé en matière d’aménagement, de retombées économiques et d’achalandage, bien évidemment, et choisir le bon mode aussi pour susciter l’achalandage , a-t-elle indiqué.

Avec la session parlementaire qui tire à sa fin à Québec, les formations politiques ont présenté vendredi leur bilan depuis les dernières élections québécoises. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

La ministre mentionne qu’elle donnera des nouvelles quand elle aura franchi une autre étape pour la nouvelle mouture du projet, qui devrait être destinée exclusivement au transport collectif.

À lire sur le même sujet : 3e lien : tout sur le tunnel Québec-Lévis

Un échec, disent les oppositions

Avant la prise de parole du premier ministre, les critiques fusaient rapidement de la part des oppositions sur le revirement de la CAQ dans le dossier du troisième lien.

Il y aura eu un avant et un après-troisième lien , croit le chef du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay. Le gouvernement, qui est un gouvernement à usure prématurée, après le troisième lien, on a vu que plus rien n'a fonctionné de façon claire.

Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral du Québec et député de LaFontaine Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Promettre un troisième lien en sachant d'avance que tu ne le feras pas parce que ça ne marche pas, ça, ça sème le cynisme , pense pour sa part Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire.

Paul St-Pierre Plamondon entouré des députés péquistes Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel