Plus de 1000 infirmières et infirmiers ont manifesté vendredi dans la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard pour attirer l’attention sur le manque d’effectifs qui rendent leur travail difficile et mettent leur santé en péril.

Le large groupe a défilé dans les rues de Charlottetown.

Plus d'un millier d'infirmières ont manifesté à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard, le 9 juin 2023. Photo : Radio-Canada / Babatundé Lawani

Le message qu’ils avaient aux gouvernements fédéral et provinciaux est qu’il est essentiel d’améliorer leurs conditions de travail pour espérer attirer plus d’infirmières et infirmiers et, surtout, les retenir.

Ces personnes disent être à bout de souffle. Plusieurs ont raconté constamment faire des heures supplémentaires.

Il y a une semaine, j’ai travaillé 38 heures de plus , dit Maria Richard, la vice-présidente du Syndicat des infirmières et des infirmiers du Nouveau-Brunswick ( SIINB ). 38 heures plus 40, je me suis rendu à 78 heures .

« Nos infirmières nous disent qu'elles ont des conséquences mentales et physiques. » — Une citation de Maria Richard, vice-présidente, SIINB

Selon la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers ( FCSII ), pour obtenir un ratio patient-infirmier idéal, il faudrait recruter 60 000 travailleurs de plus.

C’est une tâche monumentale si on peine à retenir les travailleurs de la santé actuels, faute de conditions adéquates, où si ces personnes quittent la profession.

« Les employeurs devraient regarder : comment je deviens un meilleur employeur de ma communauté pour garder mes infirmiers et infirmières. » — Une citation de Linda Silas , présidente, FCSII

La fédération demande des actions pour améliorer les conditions de travail de ses membres et se dit prête à travailler avec Ottawa et les gouvernements provinciaux pour y parvenir.

Mais la volonté des gouvernements doit s’affirmer, insiste Linda Silas. C’est eux qui ont la responsabilité de donner de bons soins de santé dans leurs territoires. Et on va être là pour les aider, parce qu’on a des solutions.

D’après le reportage de Babatundé Lawani