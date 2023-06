Au revoir au projet Sam Chante, les élèves de Saint-Jean célèbrent la chanson francophone

Les élèves du Centre communautaire Samuel-de-Champlain de Saint-Jean et de l’école des Pionniers de Quispamsis ont finalement pu dire au revoir en bonne et due forme au projet culturel Sam Chante, une tradition dans la région depuis 2015.

Ça donne une expérience de découvrir une passion à un jeune âge , lance Monica Bourque, élève de 12e année qui se réjouit d’avoir pu participer à l’édition 2023 du projet.

« C'était une bonne opportunité pour moi de faire ce que j’aime, ici à l’école. » — Une citation de Monica Bourque, élève de 12e année

Sam Chante est un événement culturel qui rassemble environ 200 élèves des écoles francophones de Saint-Jean sur une même scène, après avoir appris le répertoire d’un artiste sélectionné pendant l’année scolaire.

Cette initiative a débuté en 2015. Christian Kit Goguen était le premier parrain de ce projet, suivi de Zachary Richard, Wilfred Lebouthillier, Monique Bourque et Danny Boudreau.

Christian Kit Goguen, Wilfred Lebouthillier et Danny Boudreau sur scène, lors du spectacle scolaire Sam Chante vendredi. Photo : Jonathan Poirier

Et puis la pandémie de COVID-19 est venue chambouler les plans de ce qui aurait dû être la dernière édition du projet. Après trois ans d’attente, les élèves et les artistes ont pu enfin célébrer la fin de cette initiative, vendredi, avec l’artiste George Belliveau.

Pour l’occasion, on y a mis le paquet. J‘ai proposé cette folle idée d’aller chercher tous les parrains et marraines pour pouvoir finaliser et dire au revoir au projet , explique Sandrine Selway, directrice de la programmation sociale et culturelle de l’Arcef.

Faire rayonner la langue française

Sandrine Selway ajoute que les jeunes s’impliquent à 100 % dans ce projet, ils choisissent d’y participer et sont fiers de monter sur scène.

Il y a vraiment cet encouragement l’un et l'autre, sans jugement, et vraiment d’être tous ensemble sur un même projet et une même façon de faire rayonner la langue française.

Sandrine Selway, directrice de la programmation sociale et culturelle de l’Arcef Photo : Radio-Canada

Selon elle, le projet représente bien la diversité des écoles francophones de la région et a un impact qui va au-delà des leurs murs.

Chaque enfant va amener cette chanson dans sa maison et donc il va faire rayonner l'artiste, les chansons francophones aussi dans son foyer à lui , dit-elle.

Vivre l’expérience au maximum

Martin Bourque est un élève de 10e année qui a pris part au projet Sam Chante, pour la cinquième fois. Il fait aussi partie du groupe Moyenne Rig.

Une expérience qui est incroyable avec les artistes, c'est l’fun à connaître les artistes et savoir ce que c'est d’être sur stage , raconte-t-il.

George Belliveau est le fier parrain de l’édition 2023 du projet. C’est l'effort que les jeunes ont mis dans le répertoire, c’est l’fun qu’on peut le montrer au public de Saint-Jean pour au moins boucler ça comme il faut.

Christian Kit Goguen et Monique Poirier ont participé au spectacle Sam Chante à Saint-Jean vendredi Photo : Jonathan Poirier

L’artiste croit que ce spectacle fait toute la différence. Pour lui, certains élèves pourraient être inspirés par la musique francophone et qui sait, se retrouver sur scène, un jour, grâce à cette initiative.

Je pense que c'est une initiative que Saint-Jean a faite, mais ils ont fait des envieux avec toutes les écoles de la province, parce que je pense que tout le monde aimerait avoir un projet comme Sam Chante, qui leur appartient , dit George Belliveau.

Jeremy Richard, élève de 10e année, fait aussi partie du groupe Moyenne Rig. Il a participé à Sam Chante pour la première fois cette année et ne regrette pas son choix. Il croit que ce projet peut réellement avoir un impact sur vie scolaire et l’épanouissement des jeunes.

Ça aide à comme juste trouver quelque chose d’autre qu’ils aiment faire, ça leur ouvre des portes, faire toute sorte de choses, peut-être qu’ils savaient pas qu’ils pouvaient chanter, maintenant ils veulent continuer à chanter, parce que Sam Chante!

D'après un reportage de Kristina Cormier