Winnipeg au cœur de la lutte contre les feux de forêt au Canada

La porte-parole du CIFFC, Jennifer Kamau explique que depuis la mi-mai les journées sont fort occupées pour l'organisme à but non lucratif.

En ce moment, il y a 67 employés de gestion qui sont mobilisés à travers le Canada et 152 pompiers. On a aussi dû faire appel à de l'aide internationale. En ce moment, il y a 827 pompiers et 184 employés de gestion qui sont venus des États-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de l'Afrique du Sud et de la France , explique-t-elle en entrevue à Radio-Canada.

Jennifer Kamau, gestionnaires des communications au Centre interservices des feux de forêt du Canada. Photo : Radio-Canada

Le rôle du Centre est de coordonner le partage des ressources de pompiers, d'équipements et d'aéronefs. L'organisme coordonne aussi les efforts pour aller chercher du renfort à l'étranger lorsque nécessaire.

Selon Jennifer Kamau, le fait de faire appel à autant de ressources en début de saison des feux de forêt au Canada démontre que c'est une situation assez extraordinaire .

Elle dit toutefois que même si la situation a l'air critique, avec les accords avec des partenaires internationaux, on a accès à d'autres ressources.

On a aussi le Mexique et le Costa Rica comme partenaires, et bien sûr si on arrive dans un état davantage d'urgence, on peut toujours faire appel à d'autres États pour de l'aide , souligne Mme Kamau. C'est vrai que c'est difficile ou que c'est une situation assez particulière, mais on a toujours accès à notre ressource.

Jennifer Kamau indique que les agences provinciales ou territoriales soumettent une demande au Centre interservices des feux de forêt du Canada indiquant les ressources requises pour mener la lutte aux incendies de forêt. Par la suite, le CIFFC se met à la recherche de ces ressources à l'échelle du pays.

Jennifer Kamau indique que la mobilisation de pompiers et leur arrivée sur les sites d'incendie peuvent prendre entre deux à quatre jours, selon la disponibilité d'avions nolisés ou encore de place dans des vols commerciaux.

À l'heure actuelle, 421 feux actifs brûlent 4,4 millions d'hectares de la forêt canadienne dont 225 sont hors de contrôle, selon la carte interactive sur le site web du CIFFC en date du 8 juin.

Le Québec est l'endroit avec le plus grand nombre de feux actifs avec 140, suivi de l'Alberta avec 77, la Colombie-Britannique avec 68. En Ontario, 55 feux sont actifs, tandis qu'il y a 29 feux en Saskatchewan et 14 au Manitoba. Dans les provinces de l'Atlantique, 8 feux de forêt sont en activité.

Avec des informations d'Anne-Louise Michel