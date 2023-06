Levée d’interdictions d’accès aux forêts : certaines zecs peuvent rouvrir leurs portes

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a annoncé vendredi matin la levée de l'interdiction d’accès sur les terres du domaine de l’État dans l’est du Québec. Cette modification touche une partie la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Cependant, les territoires qui étaient déjà visés par l’interdiction et qui situent au nord du 49e parallèle demeurent interdits d’accès, ce qui inclut un secteur qui se trouve au nord de la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Réouvertures

Cette levée d’interdiction permet la réouverture de certaines zecs, soit la zec du Lac-de-la-Boiteuse, Martin-Valin, Chauvin, Mars Moulin, Lac-Brébeuf, Anse St-Jean, ainsi que la partie de la Zec Onatchiway qui se situe au sud du 49e parallèle.

Le parc national des Monts-Valin rouvrira quant à lui ses portes dimanche.

Il y a eu des précipitations dans la région qui permettent à la SOPFEU de nous assurer de la sécurité du territoire, et qui nous permettent, avec l'arrivée des Français et des gens du Nouveau-Brunswick, de lever les interdictions d'accès au territoire , a indiqué la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, lors d’un point de presse qui s’est tenu à Québec vendredi matin.

Le 4 juin dernier, l’accès aux terres du domaine de l’État avait été interdit dans plusieurs régions du Québec, incluant les cinq MRC du Saguenay-Lac-Saint-Jean soit Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine, Lac-Saint-Jean-Est, Fjord-du-Saguenay et Saguenay.