La crise politique se poursuit à Fredericton après les changements sur la politique 713

Au lendemain du geste de protestation de huit députés et ministres progressistes-conservateurs suite aux changements à la politique 713 sur l'identité de genre dans les écoles du Nouveau-Brunswick, la crise politique se poursuit.

Tous les frondeurs, qui s'étaient absentés de l'Assemblée législative pour protester, étaient de retour en chambre vendredi matin. Tous sauf Daniel Allain qui se trouvait à une rencontre de Moncton.

Apostrophé à la sortie de cette rencontre, le ministre des Gouvernements locaux et de la Réforme de la gouvernance locale et député de Moncton-Est s'est dit « fier progressiste-conservateur » et refuse de parler de rébellion.

À la fin de la journée, on voulait une bonne discussion. On voulait démontrer que la transparence, c'est important au Nouveau-Brunswick. Le processus est important , affirme-t-il.

Daniel Allain a d’abord rejeté le terme « rébellion » pour décrire le geste qu’il a posé avec sept autres députés de son parti. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Daniel Allain ne se prononce pas sur l'avenir politique de son chef, à savoir s’il devrait démissionner. Mais, lorsqu’il est question de ses inquiétudes face à de possible représailles à son endroit, il évoque ses responsabilités de député.

À la fin de la journée, on siège pour les gens qu'on représente. Les gens de Moncton-Est sont ma priorité. Il y a des minorités qui doivent être défendues. Je veux défendre leurs intérêts , dit-il.

Une députée progressiste-conservateur compte voter contre son parti

Andrea Anderson-Mason, qui fait aussi partie du groupe de protestataires, a manifesté en chambre vendredi son intention de voter contre le gouvernement sur le projet de loi 46, qui éliminerait notamment les conseils d’éducation dans les districts anglophones.

Andrea Anderson-Mason a réitéré en chambre son opposition aux changements apportés à la politique sur l'identité de genre dans les écoles du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La députée de Fundy—Les-Îles-Saint—Jean-Ouest a expliqué qu’elle a à cœur que les décisions soient prises au niveau local.

Je vais suggérer que la direction que prend ce projet de loi est la direction contraire , a affirmé la députée, qui a ensuite été applaudie par plusieurs députés de l’opposition.

Un incident malheureux , dit le premier ministre

En mêlée de presse vendredi après-midi, le premier ministre Blaine Higgs a qualifié le geste des huit députés d’ incident malheureux .

J’ai toujours été très ouvert de discuter mais très réticent de m’en aller et de laisser [ces discussions] de côté , a-t-il affirmé.

Vous avez, pas tout le monde se sent à l’aide de prendre des décisions et garder l’esprit ouvert à propos des faits et faire en sorte que ça marche pour tous les partis, mais les décisions doivent être prises , a poursuivi le premier ministre.

Il a aussi été pressé de questions par les journalistes sur la sortie en chambre d’Andrea Anderson-Mason.

Je vais répéter. Elle poursuit sa propre mission et nous allons laisser ça là , a-t-il conclu.

La rébellion n’est pas terminée , dit David Coon

Le chef du Parti vert croit toujours que le premier ministre doit démissionner. Selon David Coon, il lui serait très difficile de continuer de gouverner.

Mais, vendredi avant toute chose, il lui a conseillé de réfléchir avant toute chose.

Le chef du Parti vert, David Coon, estime que le projet de loi 24 ne contient pas suffisamment de mesures pour prévenir le blanchiment d'argent, la fraude et l'évasion fiscale. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Ce n’est pas la saison pour une marche dans la neige, mais c’est important pour lui d’avoir une marche dans la neige virtuelle , affirme-t-il en faisant référence à la longue promenade de Pierre Elliott Trudeau en 1984, juste avant qu’il n’annonce sa démission.

David Coon espère qu’une décision sera annoncée la semaine prochaine.

Une motion libérale pour annuler les changements à la politique 713

En chambre, la cheffe de l’Opposition officielle a déposé une motion pour que la politique 713 soit ramenée à sa forme d’août 2020.

Susan Holt croit que certains des huit députés pourraient décider d’appuyer sa motion, bien qu’elle reconnaisse n'avoir eu aucune discussion avec ceux-ci depuis leur geste de protestation.

La cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, a déposé une motion pour que la politique 713 revienne à son état originel. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Daniel Allain s'est dit ouvert à étudier cette motion. Elle ne pourra pas être débattue avant jeudi, au plus tôt.

À savoir s’il existe toujours une certaine rébellion au sein du Parti progressiste-conservateur, la cheffe du Parti libéral que c’est une question pour eux-autres .