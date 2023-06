Le Service de police de Granby dresse un « bilan positif » de son projet APPUI, l’acronyme d’Agir ensemble pour Protéger, Prévenir dans l’Urgence d’Intervenir. La travailleuse sociale attitrée au projet, Noémie Maltais, est intervenue à plus de 400 reprises entre le 1er avril 2022 et le 31 mars dernier.

Noémie Maltais a notamment effectué 67 interventions lors de chicane familiale ou conjugale et 175 pour des personnes qui présentaient des problèmes de santé mentale. Son rôle est de travailler en amont auprès des victimes de violences conjugales et des personnes en situation de vulnérabilité.

Des personnes qui sont en besoin de soutien et de protection ou qui sont à risque de comportements violents .

Les accompagnements peuvent être faits avec les policiers sur le terrain. Autant auprès de personnes avec des problématiques de santé mentale, des chicanes, des situations qui impliquent des enfants, des tentatives de suicide , énumère-t-elle.

Selon Noémie Maltais, sa présence auprès des patrouilleurs est essentielle . À mi-parcours du projet, on a eu beaucoup de changements et ça a été accueilli positivement autant de la part des citoyens et des victimes, mais aussi de la part des auteurs de violence conjugale , fait savoir la travailleuse sociale.

Ça permet d'assurer un filet de sécurité par la suite que les policiers n’ont pas nécessairement le temps de faire compte tenu de leur charge de travail. Ils doivent être libérés pour aller sur d’autres interventions. Moi, je peux rester avec ces personnes-là pour m’assurer qu’on arrime les services pour la suite , poursuit-elle.

Noémie Maltais occupe un poste à temps plein depuis novembre 2021. Poste qu’elle occupera pour une durée de trois ans.