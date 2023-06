Le gang de rue de Montréal Section 43 débarque à Vancouver

Ce gang, connu pour sa violence, a déjà été impliqué dans des fusillades dans l’est du pays.

Selon le professeur émérite en criminologie à l'Université de la vallée du Fraser Yvon Dandurand, ce groupe aurait été possiblement invité à prêter main-forte à d’autres factions en Colombie-Britannique.

« Il semble qu’ils soient alliés aux Wolf Pack, une autre alliance présente dans la province, impliquée dans une guerre de gang depuis plusieurs années et possiblement affaiblie. » — Une citation de Yvon Dandurand, professeur émérite en criminologie à l'Université de la vallée du Fraser

La Section 43 a aussi des liens avec les Bloods, un gang de rue bien connu et originaire de Los Angeles en Californie.

La police de Vancouver dit travailler en collaboration avec d'autres agences de police pour surveiller les membres de la Section 43. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Ce ne sont pas des amateurs, ces gangs sont beaucoup plus organisés et internationalisés que ce que l’on pourrait le croire et la notion de territoire n’est plus ce qu’elle était, ajoute Yvon Dandurand. Le fait que Section 43 puisse avoir ce rayonnement à l’échelle du pays prouve qu’ils sont capables d’avoir un certain pouvoir.

Ces alliances permettent aux gangs de renforcer leurs réputations, leurs ressources et leurs réseaux, mais elles posent d’importants risques.

« Ce qui va probablement se produire, c’est un chamboulement des rapports de pouvoir entre les différents gangs et normalement, lorsque cela se produit, le premier symptôme, c’est de la violence. » — Une citation de Yvon Dandurand, professeur émérite en criminologie à l'Université de la vallée du Fraser

Quelles intentions?

Selon le professeur Yvon Dandurand, historiquement, des réseaux de l’ouest ont fait appel à des membres de gangs de l’est pour faire le sale boulot .

« Plusieurs des assassinats de gangs qui ont eu lieu en Colombie-Britannique au cours des dernières années sont le fait de membres de gangs de Toronto ou de Montréal. » — Une citation de Yvon Dandurand, professeur émérite en criminologie à l'Université de la vallée du Fraser

Les gangs de rue ont la réputation de commettre un vaste éventail d'actes criminels, dont le harcèlement sexuel et non sexuel, le vol de véhicules, le trafic de stupéfiants, l'achat d'armes, la prostitution, l'intimidation, l'extorsion, le vol qualifié, les voies de fait et l'homicide. Photo : iStockphoto

Habituellement, quand les gangs de Montréal vont dans d’autres provinces, ils y vont pour le trafic humain, pour vendre des filles, pour la prostitution, pas pour vendre de la drogue, parce que la drogue, c’est très territorial. Tu ne peux pas entrer dans un quartier si tu n’as pas l’aval de ceux qui sont déjà là , souligne Marie Mourani, criminologue et spécialiste des gangs de rue.

La vente de drogues par les membres de ce gang dans le Downtown Eastside serait un changement de pratiques, selon Marie Mourani.

La police de Vancouver s’est refusée à partager les détails des enquêtes ou incidents qui impliquent la Section 43.