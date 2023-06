Rapprochement historique et stratégique entre le Japon et la Corée du Sud

Le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, encouragé par les États-Unis, a lancé ce rapprochement en raison de la menace nucléaire et balistique nord-coréenne. Il s’est d’ailleurs rendu à Tokyo en mars, puis a eu une rencontre en tête à tête avec le premier ministre japonais, Fumio Kishida, lors du sommet du G7 d’Hiroshima. Les deux hommes se sont aussi vus à Séoul il y a un mois.

Il a fallu 12 ans pour que la diplomatie de la navette reprenne, mais il a fallu moins de deux mois pour que nous fassions tous les deux l'aller-retour, a déclaré le président sud-coréen avant cette réunion le mois dernier. Je pense que cela confirme que les relations entre la Corée du Sud et le Japon, qui viennent d'être relancées, s'accélèrent et continuent de progresser.

Le premier ministre japonais Fumio Kishida et le président sud-coréen Yoon Suk-yeol se rencontrent dans le cadre du sommet du G7 à Hiroshima, en mai 2023. Photo : Getty Images / BRENDAN SMIALOWSKI

Une telle progression que les ministres de la Défense se sont rencontrés et ont entamé un dialogue pour la première fois en plus de trois ans la semaine dernière, en marge du Shangri-la Dialogue de Singapour, grand sommet de la défense asiatique.

La menace nucléaire nord-coréenne demeure la grande préoccupation qui force ce rapprochement. Pyongyang a annoncé l’an dernier avoir simulé une attaque nucléaire contre la Corée du Sud et, en avril, a ajouté avoir testé un nouveau type de missile balistique intercontinental. Des essais nord-coréens récents ont aussi déclenché des alertes au Japon lorsque des missiles ont survolé le territoire nippon.

La nouvelle stratégie de sécurité nationale sud-coréenne insiste sur le besoin de coopération avec le Japon en matière de sécurité et d’économie. Les deux pays ont convenu de partager les données de leurs systèmes de radar en temps réel pour réduire les angles morts face à la Corée du Nord. On est loin du différend sur les radars qui opposait les deux pays il y a cinq ans.

Un sous-marin nucléaire lanceur de missiles balistiques de l'Armée chinoise lors d'une démonstration militaire en mer de Chine méridionale. (Photo d'archives) Photo : Reuters / CHINA STRINGER NETWORK

Contrer la menace chinoise

Du côté japonais, la menace hégémonique de la Chine et l’insécurité croissante en Asie du Sud-Est, surtout dans le détroit de Taïwan, forcent ce rapprochement avec la Corée du Sud malgré les intérêts divergents et la compétition existante dans plusieurs domaines économiques.

Le Japon semble plus menacé par les actions chinoises qu’auparavant. Lors des exercices militaires chinois l’an dernier en réaction à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants américains, un missile balistique chinois s’était échoué près des eaux territoriales japonaises. En janvier, des navires chinois ont pénétré dans ces eaux territoriales près des îles de Senkaku contestées par le Japon, la Chine et Taïwan.

Le Japon va d’ailleurs augmenter ses dépenses militaires de 60 % d’ici cinq ans en réaction à la menace de la Chine, il s’agit de la plus forte augmentation des dépenses militaires nipponnes depuis 1945. Le Japon, officiellement pays pacifique selon sa Constitution, va de plus se doter de capacités de contre-attaque en territoire ennemi.

Selon GIS, un groupe-conseil de gouvernements mondiaux en matière d'économie et de géopolitique, le Japon et la Corée du Sud font figure de leaders d’une coalition sud-asiatique potentielle pour contrer la Chine et la Corée du Nord. Le groupe s’attend par ailleurs à ce que la Chine tente de freiner ce rapprochement.

Pékin observera très attentivement les dimensions de la coopération entre la Corée du Sud et le Japon et tentera de mettre un frein aux travaux dans la mesure du possible. Nous prévoyons cela également dans le domaine économique, où la Corée du Sud est susceptible de perdre le marché chinois crucial , peut-on lire dans le rapport publié le 18 mai.

Encore plus probable est le scénario selon lequel Pékin continuera de profiter des tensions et des menaces posées par la Corée du Nord, dont le but est de maintenir la méfiance traditionnelle entre Coréens et Japonais.

Les drapeaux japonais et sud-coréen flottent au-dessus d'un avion transportant le premier ministre sud-coréen au Japon. Photo : Getty Images / PHILIP FONG

Les limites du partenariat Japon-Corée du Sud pourraient être mises en lumière en cas d’invasion chinoise de Taïwan. Le Japon ne cache plus ses intentions de défendre la petite île démocratique, alors que la Corée du Sud pourrait fort bien demeurer discrète, selon des analystes.

Une telle opération militaire risque cependant de déstabiliser la région entière et d’inclure des tirs de missiles sur les bases militaires américaines en Corée du Sud, d’où l’intérêt de Séoul à prévenir un tel scénario.

Pour le moment, le dégel des relations Séoul-Tokyo se poursuit. Les ministres des Finances sud-coréen et japonais se rencontreront à Tokyo à la fin du mois pour la première fois depuis 2016.