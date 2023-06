L’Alberta connaît son nouveau Cabinet, composé de 24 membres

La première ministre de l’Alberta a dévoilé aujourd’hui son nouveau gouvernement composé de 24 membres. Parmi les portefeuilles les plus importants, Adriana LaGrange devient la ministre de la Santé, tandis que Mickey Amery prend la barre du ministère de la Justice.

Le Cabinet a connu une légère cure d’amincissement alors que les ministres ont prêté serment devant la lieutenante-gouverneure de l’Alberta, Salma Lakhani. En excluant la première ministre Danielle Smith, le dernier Cabinet était composé de 26 membres.

Mike Ellis conserve son poste de ministre de la Sécurité publique, mais il est également promu comme vice-premier ministre. La présidence du Conseil du Trésor et le poste de ministre des Finances seront dorénavant occupés par Nate Horner, alors que Matt Jones devient le ministre du Travail, de l’Économie et du Commerce.

Demetrios Nicolaides devient le nouveau ministre de l’Éducation, pendant que Rajan Sawhney le remplace à la barre du ministère de l’Éducation supérieure.

Danielle Smith cause la surprise en nommant Jason Nixon aux rênes du ministère des Aînés, des Communautés et des Services sociaux, lui qui était considéré comme le bras droit de l’ex-premier ministre Jason Kenney.

Quatre membres du gouvernement conservent leurs postes, soit Devin Dreeshen (Transport et Corridors économiques), Nate Glubish (Technologies de l'innovation), Rick Wilson (Relations autochtones) et Dale Nally (Services Alberta et Réduction de la bureaucratie).

Sur les 24 membres du Cabinet, seuls quatre sont occupés par des femmes, soit Adriana LaGrange, Rebecca Schulz, Tanya Fir et Rajan Sawhney.

Parmi les nouveaux visages n’ayant pas occupé de poste de ministre par le passé, on retrouve Dan Williams, Searle Turton et RJ Sigurdson.

Nous avons beaucoup de pain sur la planche, mais je suis vraiment contente d’avoir la bonne équipe pour faire ce travail , a déclaré la première ministre lors de la cérémonie.

Nous ne cesserons jamais d'écouter les Albertains, même ceux qui n'ont pas voté pour nous.