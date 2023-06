Une nouvelle culture au sein des Elks

Les joueurs sont les mêmes, mais une chose sera cependant différente selon le secondeur Enock Makonzo, soit la culture de l’équipe, particulièrement en défense.

On a complètement changé notre culture, pour se démarquer des autres équipes. Cette saison en défense, on sera plus physique et plus agressif , affirme le joueur qui en sera à sa deuxième saison avec les Elks.

L’autre grande différence , ajoute-t-il, c’est qu’on est tous sur la même longueur d’onde. L’an passé, ce n’était pas le cas, mais maintenant, même les nouveaux venus comprennent le plan et on pousse tous dans le même sens.

Le secondeur Enock Makonzo. Photo : Radio-Canada / Manuel Avalos

Le joueur originaire de Montréal et ex-porte-couleurs des Chanticleers de l’Université Carolina Coastal dit qu’une autre différence importante cette saison est le fait que les joueurs qui forment l’équipe jouent déjà avec plus de confiance que l’an passé.

L’année dernière était comme un long camp d’entraînement. Chaque semaine, il pouvait y avoir 10 changements au sein de la formation pour un match. Cette année, on sait où on va jouer, on connaît nos rôles , souligne-t-il.

Un rôle accru pour Vincent Forbes-Mombleau

Le receveur éloigné Vincent Forbes-Mombleau amorcera la saison avec un rôle au sein de l’unité offensive des Elks.

La saison dernière, il avait passé plusieurs semaines au sein de l’équipe d’entraînement avant de finalement avoir la chance de pouvoir jouer.

Le receveur éloigné Vincent Forbes-Mombleau. Photo : Radio-Canada / Manuel Avalos

L’arrivée de trois receveurs parmi les meilleurs de la ligue, Eugène Lewis, Steven Dunbar fils et Kyran Moore ne réduira pas le rôle joué par Forbes-Mombleau, au contraire.

Le poste que j’occupe est appelé la position "Z" et c’est un poste de receveur canadien. Je ne suis pas de toutes les formations, parfois on ajoute un joueur de ligne ou un centre-arrière, mais je devrais voir beaucoup d’action , affirme l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval.

Les receveurs vedettes de l’équipe devraient recevoir une grande couverture de la part des défenses adverses, ce qui pourrait permettre à Vincent Forbes-Mombleau de se démarquer plus facilement et de jouer un rôle important au sein de l’attaque des Elks.

Une attaque plus diversifiée

Le joueur de ligne offensive David Foucault croit que les Elks surprendront cette saison avec la diversité de leur attaque.

On sera fort par la passe et sur la course. Je pense que notre jeu de course sera très impressionnant , confie-t-il.

Le joueur de ligne offensive David Foucault. Photo : Radio-Canada / Manuel Avalos

Le retour du demi-offensif Kevin Brown dans le champ arrière et le fait que le quart-arrière Taylor Cornelius aime bien courir avec le ballon expliquent sans doute les propos du vétéran qui disputera une sixième saison dans la Ligue canadienne de football.

On a hâte de jouer!

Les Elks ont été les premiers à terminer leur calendrier de matchs préparatoires. L’équipe a joué son deuxième, et dernier, match préparatoire le 27 mai, alors que toutes les autres équipes ont disputé une rencontre en juin.

Je ne dirais pas que je suis tanné de pratiquer, mais j’ai vraiment hâte de jouer, surtout que l’entre saisons a été long , affirme David Foucault.

Même son de cloche du côté de l’entraîneur-chef Chris Jones qui affirme qu’il faut bien doser les entraînements.

L'entraîneur-chef et directeur général, Chris Jones. Photo : Radio-Canada / Manuel Avalos

Je n’en peux plus d’attendre de jouer un match , affirme celui qui est aussi directeur général de l’équipe. J’adore la préparation et les entraînements, mais il n’y a rien comme voir ce que nous avons assemblé comme formation, en action lors d’un match.

Il ajoute que c’est possible de trop s’entraîner, c’est pourquoi lui et son équipe s’assurent de respecter les temps prévus pour chaque exercice et n’hésitent pas à mettre fin à un entraînement, si le nombre de répétions prévues a été atteint.

Les Elks tenteront de mettre fin à leur série de 17 défaites consécutives à domicile, en recevant les Roughriders, dimanche soir au stade du Commonwealth. L’équipe n’a pas gagné à Edmonton depuis le 12 octobre 2019.