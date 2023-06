Le grand retour de Coeur de pirate aux Francos

Ce n’est pas la même Béatrice Martin qui foulera la scène extérieure de festival que celle qui y a effectué son premier tour de piste, au tout début de sa carrière il y a 13 ans.

C’est quand même drôle que je revienne et que là, j’en sois rendue à faire un spectacle d’anthologie , dit-elle en riant, en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Katerine Verebely, à l’émission Dessine-moi un matin.

Une vraie rétrospective, donc, au cours de laquelle l’autrice-compositrice-interprète en profitera pour faire renaître des chansons classiques qu’elle n’avait plus interprétées sur scène depuis belle lurette.

Comme la chanson Francis, ça fait des années que je ne la joue plus sur scène et les gens la réclament toujours. Mais là dimanche, je la fais!

La musicienne a invité plusieurs autres interprètes pour ce concert gratuit. On pourrait deviner quelques noms en allant fouiller dans sa discographie, car ces artistes font déjà partie de son univers, dit-elle. Mais pour l’instant, Coeur de pirate souhaite préserver le mystère.

Un nouveau chemin

Pour Béatrice Martin, ce spectacle marque enfin un retour à la normalité, après plusieurs prestations dans des salles réduites, ou encore devant un public masqué.

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour celle qui a repris en 2021 les rênes de la maison de disques Dare to Care, rebaptisée Bravo musique. En plus d’apprivoiser son nouveau rôle de gestionnaire, la musicienne a accueilli son deuxième enfant en janvier 2022 et a ensuite repris tous les concerts annulés pendant la pandémie. À ces grands changements se sont ajoutés des problèmes de cordes vocales, désormais réglés.

Ce tourbillon a freiné son élan créatif. Ça a été un peu le désert. Ce n’était pas facile d’avoir le temps. Je me suis retrouvée face à une sécheresse de magie. Pour l’instant, elle est dure à retrouver, mais je vais y arriver.

Déjà, elle prévoit prendre un tout autre chemin musical que celui qui l’a fait connaître du grand public.

Mon dernier album, Perséides, je l’aime tellement, mais je l’ai fait dans l’urgence dans un contexte pandémique. Là, j’ai envie de prendre mon temps, de faire quelque chose qui va surprendre les gens…Je suis prête à me lancer dans une forme plus dangereuse de musique!

Coeur de Pirate sera en concert le dimanche 11 juin à 21 h, à la Scène Bell de la Place des festivals, dans le cadre des Francos de Montréal.