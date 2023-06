La qualité de l’air devrait se dégrader à nouveau cette fin de semaine à Ottawa

Les feux de forêt situés dans la région et aux alentours ont fait grimper la pollution atmosphérique à un niveau très élevé mardi et mercredi dans la capitale fédérale et les environs, ce qui a incité les écoles, les organisations sportives et d'autres organismes à prendre des mesures pour réduire au minimum le temps passé à l'extérieur.

Jeudi et vendredi, la pollution atmosphérique est retombée à une valeur de 1 à 2 sur la cote air santé (CAS) d'Environnement Canada, ce qui correspond à risque faible .

Lors d'un point de presse vendredi, Gerald Cheng, météorologue spécialiste des alertes d'Environnement Canada, a toutefois prévu que le risque pour la santé à Ottawa augmenterait à nouveau entre 4 et 6 sur la CAS , ce qui équivaut à risque modéré .

Gerald Cheng, météorologue spécialiste des alertes d'Environnement Canada. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cela signifie que le grand public n'a pas besoin de modifier ses activités de plein air, à moins qu'il ne ressente des symptômes liés à l'inhalation d'air pollué, tel qu’un mal de gorge.

Certaines personnes vulnérables pourraient encore être sensibles à la qualité de l'air dans la vallée de l'Outaouais , a déclaré M. Cheng.

La fumée s'attardera dans la région au cours de la fin de semaine. Des risques de pluie sont également prévus pour ces mêmes jours.

Un système pluvieux plus concentré devrait arriver entre dimanche et lundi, ce qui contribuera à modifier la configuration des vents. Ces deux facteurs sont essentiels à l'amélioration de la qualité de l'air.

Les systèmes pluvieux et la configuration des vents sont essentiels à l'amélioration de la qualité de l'air. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathieu Theriault

Je déconseille à tout le monde d'être trop optimiste au sujet de la pluie, car elle s'accompagne d'un risque d'orage , a cependant tempéré M. Cheng.

Cela signifie que les averses peuvent être isolées ou surestimées. Il existe également le risque que la foudre déclenche davantage d'incendies.

Prudence quant au risque d'incendie

Bien que les conditions soient certainement meilleures, M. Cheng estime qu'il est peut-être trop tôt pour se réjouir de l’état des feux de forêt qui brûlent encore non loin d'Ottawa. C'est quelque chose que nous devons continuer à surveiller .

Le risque d'incendie est devenu faible dans l'est de l'Ontario et modéré dans l'ouest du Québec.

Le Québec a levé son interdiction de pénétrer dans les forêts publiques dans la majeure partie de l'ouest de la province, tout en maintenant son interdiction de brûler.

Le risque d'incendie est devenu faible dans l'est de l'Ontario et modéré dans l'ouest du Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a par ailleurs rappelé, jeudi, par communiqué, qu'une interdiction de circuler en forêt sur les terres du domaine de l’État est maintenue dans certains secteurs touchés des régions de l’Outaouais, des Laurentides et de Lanaudière, considérant que certains feux sont encore actifs.

L'Ontario a de son côté mis en place une interdiction de feu pour le comté de Renfrew et les zones environnantes dans ce qu'elle considère comme ses régions de feu.

Ottawa, qui ne se trouve pas dans l'une de ces régions d'incendie de l'Ontario, a sa propre interdiction, tout comme Kingston et de nombreuses autres municipalités.